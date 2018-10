Budapester Börse schließt befestigt

Budapest (APA) - Die Budapester Börse ist am Donnerstag etwas höher aus dem Handel gegangen. Der ungarische Leitindex BUX legte um leichte 0,23 Prozent auf 37.485,01 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 14,6 (zuletzt: 13,8) Mrd. Forint.

Damit konnte sich der Ungarische Aktienhandel etwas dem Tagestrend in Europa entziehen. Dort tendierten die Leitbörsen überwiegend schwächer und auch andere Handelsplätze in Mittel- und Osteuropa schlossen geschwächt. Weltweit sorgte die Erwartung höherer Zinsen in den USA für Belastung an den Aktienbörsen.

Die beiden ungarischen Holdings Konzum und Opus planen zu fusionieren. Mit dem Zusammenschluss sollen sich neue Möglichkeiten für das angestrebte regionale Wachstum bieten, teilten die Konzerne heute mit. Bei einer Anlegerversammlung Anfang Dezember soll die Fusion besprochen werden. Die Transaktion soll planmäßig bis Ende März kommenden Jahres abgeschlossen sein. Für die Anteilsscheine von Opus ging es um 0,59 Prozent abwärts und Konzum verbilligten sich noch etwas deutlicher um 0,89 Prozent.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 393 392 MOL 3.040 3.040 OTP Bank 10.300 10.250 Gedeon Richter 5.400 5.390 ~

