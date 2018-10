Fall Khashoggi - US-Finanzminister nicht bei Riad-Konferenz

Washington/Istanbul (APA/AFP/dpa) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt. Das teilte sein Ministerium am Donnerstag in Washington mit. Hintergrund der Entscheidung ist die Affäre um den saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi, der seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul vor mehr als zwei Wochen vermisst wird und möglicherweise ermordet wurde.

Die USA wollen ihrem Verbündeten Saudi-Arabien noch einige Zeit einräumen, um die Vorkommnisse um das Verschwinden Khashoggis aufzuklären, gab Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump in Washington bekannt.

Neben den Saudis ermittle auch die Türkei zu den Vorfällen, die sich im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober zugetragen haben sollen. Pompeo war am Donnerstag von einer spontanen Reise nach Riad und Ankara zurückgekehrt, wo er mit der politischen Führung beider Länder zusammengekommen war.

Am Tag vor dem Pompeo-Besuch in Riad hatte Saudi-Arabien nach einem inzwischen bestätigten Bericht einen Betrag von 100 Millionen US-Dollar (86,73 Mio. Euro) nach Washington überwiesen. Das Geld sei für die Syrien-Hilfe gedacht. Die USA wiesen jeden Zusammenhang mit dem Fall Khashoggi zurück.

Türkische Behörden gehen laut Medienberichten davon aus, dass Khashoggi in dem Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. In den USA wächst die Kritik an der US-Regierung, die einen nachsichtigen Kurs mit der saudischen Führung um König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman eingeschlagen hat.