Brennerbasistunnel - SVP will Regierung Anfrage einreichen

Rom (APA) - Die Südtiroler Volkspartei (SVP) will im Parlament eine „dringende Anfrage“ an die Regierung zum Thema Brennerbasistunnel einreichen. „Wir werden fragen, ob die Position der stärksten Partei der Koalition, die Minister Riccardo Fraccaro zum Ausdruck gebracht hat, die Linie der gesamten Regierung ist“, so die SVP-Parlamentarier in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Der Brennerbasistunnel sei ein strategisches Infrastrukturprojekt, das die Logistik von der Abhängigkeit vom Lkw-Transport und Südtirol von Umweltbelastung befreien würde. Der Brennerbasistunnel sei bereits ein zum Großteil finanziertes Projekt. Ein Stopp der Arbeiten hätte gravierende Folgen, unter anderem der Verlust bereits erhaltener EU-Finanzierungen. Fraccaro ignoriere die strategische Bedeutung des Brennerbasistunnels, so in der Presseaussendung.