Warschauer Börse schließt mit Verlusten

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse ist am Donnerstag erneut im Minus aus dem Handel gegangen. Der WIG-30 verlor 0,67 Prozent auf 2.486,11 Einheiten. Der breiter gefasste WIG fiel um 0,56 Prozent auf 56.560,93 Punkte.

Nach einem starken Wochenstart war der polnische Aktienhandel ähnlich wie andere osteuropäische Börsen in die Verlustzone abgerutscht. Die Erwartung noch schneller steigender Zinsen in den USA dämpfte die Euphorie an den Aktienmärkten auch im gesamten europäischen Umfeld.

Bei den Einzelwerten stachen CD Projekt heraus. Der Wert des Entwicklers von Computerspielen hatte in letzter Zeit deutlich stärker notiert, musste heute jedoch einen satten Verlust hinnehmen. Mit einem Minus von 5,78 Prozent rutschte CD Projekt an das untere Ende der Kurstafel.

Gefolgt wurden sie von den Papieren des Schuh- und Kleidungskonzerns CCC. Ihr Kurs gab um ebenfalls klare 4,39 Prozent nach. Auf der festeren Seite schlossen die Anteilsscheine der Grupa Lotos (plus 2,38 Prozent), von PGE (plus 2,73 Prozent) und von Cyfrowy Polsat (plus 2,77 Prozent) besonders stark.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA465 2018-10-18/17:56