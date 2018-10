Wiener Rentenmarkt legt im Späthandel etwas zu

Wien (APA/dpa-AFX) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstagnachmittag etwas zugelegt. Die Kurse der wichtigsten Benchmarkanleihen konnten Boden gut machen, die Renditen kamen im Gegenzug etwas zurück. Auch deutsche Bundesanleihen konnten am Nachmittag zulegen.

Die umstrittene Haushaltspolitik Italiens sorgte erneut für starke Verunsicherung. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Anleihen legte um 0,14 Prozentpunkte auf 3,78 Prozent zu. Der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen erreichte den höchsten Stand seit 2013. Auch in Spanien, Griechenland und Portugal stiegen die Renditen merklich an. Dies trieb die Anleger in Anleihen von als sicher geltenden Emittenten.

Dabei hatte sich der italienische Premierminister Giuseppe Conte in Brüssel moderat zum Haushaltsstreit mit der EU-Kommission geäußert. „Mir ist vollkommen bewusst, dass das kein Haushaltsentwurf ist, den sich die Kommission erhofft hat“, sagte Conte. „Wir werden natürlich auf die kritischen Einwände antworten“, betonte er.

An den Finanzmärkten geht jedoch die Angst um, dass Italien von den Ratingagenturen Standard & Poor‘s und Moody‘s in der nächsten Woche herabgestuft werden könnte. Die Bonitätsnoten liegen bei beiden Agenturen nur zwei Stufen über dem sogenannten Ramschniveau.

Um 17:25 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 159,61 um 68 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (158,93). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 158,90. Das Tageshoch lag bisher bei 159,63, das Tagestief bei 158,82, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 81 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 650.089 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,44 (zuletzt: 1,44) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,65 (0,67)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,04 (-0,01) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,56 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 34 (zuletzt: 36) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 17 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 101,45 102,35 1,44 101,88 101,1 Bund 28/01 10 0,75 100,93 101,00 0,65 101 100,53 Bund 23/03 5 0,00 100,20 100,40 -0,04 100,33 100,03 Bund 20/01 2 3,90 107,76 107,86 -0,56 107,8 107,78 ~