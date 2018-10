Heiligenfigur aus Tiroler Fluss geborgen

St. Johann in Tirol (APA) - Eine rund 80 Zentimeter große Figur des Heiligen Hubertus ist am Mittwoch aus der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol geborgen worden. Passanten hatten die Figur oberhalb der Brücke bei dem dort befindlichen Werk des Holzriesen Egger entdeckt, berichtete die Polizei. Die näheren Umstände des Fundes waren vorerst unklar.