Börse London schließt etwas schwächer, FTSE-100 verliert 0,39 Prozent

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einer negativen internationalen Börsenlandschaft etwas schwächer geschlossen. Verkaufsdruck gab es vor allem an der Wall Street mit der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen zu sehen.

Der FTSE-100 Index schloss bei 7.026,99 Punkten und einem Minus von 27,61 Einheiten oder 0,39 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 49 Gewinner und 52 Verlierer gegenüber.

Unverändert stehen die Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU im Fokus. Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May in Brüssel. Es ginge aber nur um einige Monate, und sie sei fest überzeugt, dass diese Notfalloption letztlich nicht gebraucht werde, betonte sie.

Ins Blickfeld rückten auch enttäuschende Konjunkturnachrichten. Der britische Einzelhandel hat im September weniger Umsatz erzielt. Die Erlöse lagen um 0,8 Prozent unter Vormonatsniveau. Analysten hatten einen Rückgang von nur 0,4 Prozent erwartet.

Ans untere Ende des FTSE-100 rutschten die Aktien des Baukonzerns CRH mit einem Abschlag von 4,1 Prozent. Die Titel des Minenbetreibers Antofagasta schwächten sich um 3,5 Prozent ab. Rolls Royce fielen um 2,1 Prozent.

Gesucht zeigten sich hingegen Pearson (plus 3,8 Prozent) und Rangold Resources (plus 3,2 Prozent). Der Getränkehersteller Diageo verteuerte sich um 2,2 Prozent.

International Airlines Group büßten 1,5 Prozent auf 575,4 Pence ein. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die British Airways-Mutter von 585 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf „Reduce“ belassen. Die hohen Treibstoffpreise und die schwächelnden Durchschnittserlöse machten den europäischen Fluggesellschaften zunehmend zu schaffen.

