Gewinn-Messe - CA Immo: Schätzen Immo-Märkte sehr positiv ein

Wien (APA) - Die CA Immo - seit kurzem mit dem US-Investor Starwood als Kernaktionär an Bord - hat „eine sehr positive Einschätzung der Immobilienmärkte, auch der Wirtschaft in der Zukunft“, sagte CEO Andreas Quint am Donnerstag. Die CA Immo sei mit der Konzentration auf die Metropolen in sechs europäischen Ländern und zwei weiteren Großstädten „gut aufgestellt“ und „krisenfest“.

Immobilien seien ein sicherer Hafen, ein Zufluchtsort in schwierigen Zeiten. Doch selbst wenn sich der Markt ändere, werde es im Portfolio der CA Immo einen Ausgleich geben, regional, bei den Renditen oder auch den Nutzungsarten: „Immobilien werden zu der Assetklasse gehören, die am wenigsten betroffen“ wären. Die CA Immo versteht sich als Bürospezialist, fast 90 Prozent ihrer Assets gehören zu dieser Nutzungsart. Der Fokus des 4-Mrd.-Euro-Immo-Vermögens liegt in den Hauptstädten von Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien sowie den Städten Frankfurt und München. In Deutschland verfügt man über große Grundstücksreserven.

„Ich bin froh, dass wir aus dem Einzelhandel draußen sind“, meinte Quint angesprochen darauf, ob die Risikodiversifizierung gemeinsam mit der Immofinanz, die ihr CA-Immo-Viertel an Starwood verkauft hat, nicht noch besser aufgestellt wäre, nämlich mit Einzelhandel als weiterer Nutzungsart sowie noch zwei, drei weiteren Ländern als regionalen Märkten.

Starwood ist erst seit kurzem Kernaktionär bei der CA Immo, nachdem die Immofinanz ihren 26-Prozent-Anteil an der CA Immo für 757,9 Mio. Euro an den US-Investor veräußert hat - dieser Deal wurde erst im September geclosed. Der Immofinanz hat das CA-Immo-Engagement nach eigener Rechnung auf Zwei-Jahres-Sicht einen 30-prozentigen Return on Investment (RoI) gebracht.

