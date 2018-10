Widerstand gegen Aufhebung von Frauenverbot in indischem Tempel

Neu-Delhi (APA/AFP) - Wegen eines Streits um die Aufhebung eines Tempelverbots für Frauen ist die Lage rund um die Gebetsstätte im Süden Indiens weiter gespannt. Erzkonservative Hindus blockierten am Donnerstag erneut Kreuzungen rund um den Ayyappa-Tempel in Sabarimala und bewarfen Busse mit Steinen, um Frauen von dem Tempel fernzuhalten. Außerdem drohten sie Taxifahrern systematisch, ihre Wagen zu beschädigen, wenn sie damit Frauen zu dem Tempel führen.

Einige Männer hätten die Warnung Taxifahrern auf verschiedenen Parkplätzen und vor Hotels überbracht, sagte der Fahrer Praveen in der Stadt Pathanamthitta der Nachrichtenagentur AFP. „Keiner wird heute zu dem Tempel kommen, weil alle Fahrer um die Sicherheit ihrer Wagen fürchten“, sagte ein Hotelrezeptionist. Einem Aufruf der extremen Hindus folgend blieben rund um den Tempel auch Geschäfte und Schulen geschlossen.

Das Oberste Gericht des Landes hatte Ende September nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Zutrittsverbot für Frauen zum Ayyappa-Tempel aufgehoben. Frauen im gebärfähigen Alter - das auf zwischen zehn und 50 Jahre festgelegt wurde - war es bisher verboten, den Tempel im südlichen Bundesstaat Kerala zu betreten und dort zu beten.

Am Mittwoch sollte der Tempel erstmals für Frauen zugänglich sein. Wütende Hindu-Traditionalisten hinderten Frauen jedoch daran, den bedeutenden Tempel zu betreten. Sie bedrohten Journalisten und warfen mit Steinen. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Gläubigen wurden am Mittwoch nach Behördenangaben 15 Polizisten und fünf Gläubige verletzt.

Am Donnerstag waren weiterhin hunderte Polizisten rund um den Tempel im Einsatz. Medienberichten zufolge wurden etwa 40 Menschen festgenommen. In der Nacht trat ein Verbot für Versammlungen von mehr als fünf Menschen in Kraft. Dennoch blockierten Gruppen von 50 bis hundert Menschen die Kreuzungen rund um den Tempel und kontrollierten Fahrzeuge. In einigen Gegenden warfen Demonstranten Steine auf Busse, die von den Behörden für die Fahrt in den Tempel bereitgestellt wurden.