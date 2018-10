Deutscher Bundeswehreinsatz gegen den IS um ein Jahr verlängert

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Bundeswehr setzt ihre Beteiligung am Kampf gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) fort: Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit 361 Ja-Stimmen zu 294 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen eine Verlängerung des Mandats bis Ende Oktober kommenden Jahres. An dem Einsatz sind bis zu 800 deutsche Soldaten beteiligt.

Die Bundeswehr unterstützt die Mission mit in Jordanien stationierten Tornado-Aufklärungsflügen und Airbus-Tankflugzeugen an dem Einsatz gegen den IS im Irak und in Syrien. Das Mandat umfasst außerdem die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte durch die Bundeswehr.