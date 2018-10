„Bio-Wende“ im burgenländischen Landtag mehrheitlich beschlossen

Eisenstadt (APA) - Keine Einigkeit, aber doch einen mehrheitlichen Beschluss gab es am Donnerstagabend im Landtag für den Antrag auf eine „Bio-Wende“ der burgenländischen Landwirtschaft. Der Beschluss zum dazu von SPÖ, FPÖ, Grünen und Bündnis Liste Burgenland (LBL) eingebrachten Dinglichkeitsantrag erfolgte ohne die Stimmen der ÖVP-Mandatare sowie des freien Landtagsabgeordneten Gerhard Steier.

In dem Antrag treten die vier Parteien unter anderem für einen möglichst weitgehenden Umstieg auf Bio-Landwirtschaft, einen vollständigen Glyphosatverzicht und ein modernes Landwirtschaftskammergesetz ein. Außerdem sollen bei der Beschaffung von Lebensmitteln im Landes- und landesnahen Bereich die Regionalität und die Bio-Landwirtschaft forciert werden.

Bereits während der Debatte hatte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner den Schulterschluss der Parteien als „Anti-Bauern-Allianz“ bezeichnet. Steiner warf besonders der SPÖ vor, dass diese die Landwirte auseinanderdividieren wolle. „In Ihrer Welt, in der Sie leben, soll es halt die Bösen geben, die konventionell erzeugen, und es soll die Guten geben, die biologisch erzeugen“, sagte Steiner. Es brauche jedoch beides. Der Weg der Landwirtschaftskammer sei der richtige.

Stattdessen gebe es nun den Plan, die Bauernvertretung zu zerschlagen, die Bauern gegeneinander auszuspielen und den Agrarmarkt im Burgenland auf Dauer zu beschädigen, so Steiner. Auch ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz vermutete einen Angriff auf die Kammer und den Bauernbund.

Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) erinnerte hingegen daran, dass jeden Tag ein landwirtschaftlicher Betrieb im Land zusperre. Inzwischen gebe es nicht einmal mehr 9.000 Agrarproduzenten im Burgenland, mehr als die Hälfte davon werde im Nebenerwerb geführt. Die Menschen würden nun erwarten, dass Lösungen gefunden werden. Biolandwirte seien weit weniger von Schließungen betroffen. Dies hänge damit zusammen, dass für Bioprodukte ein höherer Preis verlangt werden könne, den die Konsumenten auch bereit wären zu zahlen.

Es gehe darum, Rahmenbedingungen für den Umstieg von konventioneller auf Biolandwirtschaft zu schaffen, betonte SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil. Wenn die Förderungen der EU für den Umstieg mit Ende des Jahres auslaufen, dann werde das Land dies kompensieren.

Bei den Betrieben werde in den nächsten Jahren kein Euro weniger ankommen, meinte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. „Rot-Blau wird bei den Landwirten ganz bestimmt nicht sparen“, so der Freiheitliche.

Die Grünen erklärten, dass die Arbeit in Richtung Bioland Burgenland mit dem Antrag erst richtig beginne. Als Dankeschön für die Zusammenarbeit gab es grüne Tragetaschen mit der Aufschrift „Bio macht schön“ für Doskozil und Dunst. Ein Abänderungsantrag der ÖVP - in diesem wurde gefordert, dass das Land in seinem direkten Einflussgebiet ausschließlich regionale Bio-Produkte verwenden soll - blieb in der Minderheit.

