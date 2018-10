US-Börsen bauen Verluste im Verlauf aus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat sich am Donnerstag im Verlauf mit noch höheren Verlusten gezeigt. Gegen 19.15 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 331,47 Zählern oder 1,29 Prozent bei 25.375,21 Punkten. Der S&P-500 Index lag 37,68 Punkte oder 1,34 Prozent unter dem Vortagesschluss bei 2.771,53 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel um 147,52 Zähler oder 1,93 Prozent auf 7.495,18 Einheiten.

Nach dem starken Wochenstart gaben die wichtigsten Indizes des US-Aktienhandels wieder deutlich nach. Auslöser für die Verluste war das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter hatten dabei einen noch stärkere Straffung der Geldpolitik diskutiert. Dies würde zu schneller steigenden Zinsen und damit zu weniger Attraktivität des Aktienhandels führen.

Die heute veröffentlichten Konjunkturdaten fielen stark aus und dürften so die Kursbelastung an den Börsen verstärkt haben, weil eine starke wirtschaftliche Lage für eine restriktivere Geldpolitik sprechen kann. In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet gefallen. Außerdem hat sich in den USA das Geschäftsklima in der Region Philadelphia weniger eingetrübt als befürchtet.

Bei den Einzelwerten notierten die Aktien von Praxair um 1,35 Prozent fester. Dem „Manager Magazin“ zufolge haben nun auch die US-Wettbewerbshüter grünes Licht für die geplante Fusion des Gasekonzerns mit der deutschen Konkurrentin Linde gegeben.

Die Aktien von Gap büßten hingegen nach einer negativen Analystenstudie 5,79 Prozent ein. Experte Matthew Boss von der Bank JPMorgan rechnet mit zunehmendem Margendruck bei der Modekette. Zudem dürfte sich die Umsatzschwäche fortsetzen, hieß es.

Die Papiere des Versicherers The Travelers gaben um marktkonforme 1,61 Prozent nach. Ein Jahr nach der schweren Hurrikan-Serie verdiente der Schadenversicherer im dritten Quartal wieder deutlich mehr. Dazu trugen allerdings neben geringeren Schäden durch Naturkatastrophen vor allem höhere Kapitalerträge bei.

An der Nasdaq standen die Papiere von Ebay und Amazon im Blick. Der Online-Handelskonzern verklagt den Konkurrenten, da dieser auf illegale Weise angeblich Hunderte Top-Verkäufer habe abwerben wollen. Ebay fordert eine richterliche Unterlassungsverfügung sowie Schadenersatz und Geldstrafen. Der Kurs von Ebay gab im Verlauf um 2,12 Prozent nach, für Amazon-Aktien ging es um knapp 3 Prozent bergab.

