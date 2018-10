Formel 1: Vettel zu WM-Duell: Müssen perfektes Wochenende abliefern

Austin (Texas) (APA/dpa) - Sebastian Vettel will im WM-Duell mit Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton zwar nicht aufgeben, der Ferrari-Star ist sich der Beinahe-Chancenlosigkeit seiner Mission aber bewusst. „Es ist schwer genug, die nächsten vier Rennen perfekt zu absolvieren und idealerweise alle zu gewinnen, aber selbst dann weiß auch jeder, dass es nicht nur an uns hängt“, sagte der Deutsche am Donnerstag in Austin.

Der vierfache Weltmeister, der seinen bisher letzten Titel 2013 holte, hat den Ausgang dieser WM längst nicht mehr in seinen Händen. Gewinnt Hamilton den Großen Preis der USA am Sonntag muss Vettel Zweiter werden, um die Krönung des Briten zumindest aufzuschieben. „Es liegt an uns, dass wir davor sind, darauf konzentrieren wir uns“, sagte Vettel: „Wir müssen schauen, dass wir alles zusammenbringen und ein perfektes Wochenende abliefern.“