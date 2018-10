Türkei pocht auf Flüchtlingsaufnahme durch EU-Staaten

Wien (APA) - Die Türkei pocht auf die Aufnahme von Flüchtlingen durch die Europäische Union. „Die Türkei hat ihre Versprechen erfüllt. Wir erwarten von der EU, dass (...) sie mit einem System zur freiwilligen Aufnahme beginnt“, sagte der türkische Vize-Außenminister Yavuz Selim Kiran am Donnerstag bei einer Migrationskonferenz in Wien mit Blick auf den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal.

Außerdem solle die EU ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber Ankara nachkommen und auch das Versprechen der Visaliberalisierung für türkische Staatsbürger erfüllen, sagte Kiran. Er brach in einer Podiumsdiskussion mit Ministern und Staatssekretären aus Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Tunesien und Afghanistan auch eine Lanze für den umstrittenen UNO-Migrationspakt. Dieser sei eine „historische Gelegenheit“, das Thema global zu regeln statt nur zu managen. „Es ist Zeit, das zu unterstützen und umzusetzen“, forderte Kelim.

Während der portugiesische Innenminister Eduardo Cabrita angesichts demografischer Trends die Notwendigkeit legaler Migration betonte („Portugal braucht jährlich 15.000 Menschen, um seinen Bevölkerungsstand zu halten“), forderten der niederländische Migrationsminister Mark Harbers und der deutsche Innen-Staatssekretär Stephan Mayer eine gemeinsame europäische Strategie zur Eindämmung illegaler Migration. Cabrita ließ aufhorchen, indem er Zustimmung zum Plan signalisierte, dass sich Hardlinerstaaten vom EU-System zur Flüchtlingsverteilung freikaufen könnten. „Wir sollten pragmatisch sein und zulassen, dass einige Länder in diesem Programm nicht auf dieselbe Weise teilnehmen können“, sagte er.

Mayer brachte auch eine Visafreiheit für die Herkunftsstaaten von Flüchtlingen ins Spiel. „Wir müssen auch solche Dinge auf den Tisch legen wie die Visaliberalisierung für jene Länder, die bereit sind, nicht anerkannte Migranten zurückzunehmen“, sagte er. Zugleich äußerte sich Mayer „ein bisschen enttäuscht von der fehlenden Solidarität innerhalb der Europäischen Union“. Die Initiative des österreichischen EU-Ratsvorsitzes zur Stärkung der Außengrenzen der Union sei zwar sehr wichtig und notwendig, „aber das ist nicht genug. Wir brauchen auch ein gemeinsames europäisches Asylsystem“.

„Wir sind in einer Krise, weil wir sie managen wollen“, sagte Harbers. Durch die Maßnahmen der vergangenen Jahre seien die Flüchtlingsankünfte zwar zurück gegangen und die Krise sei „keine Krise der Zahlen“ mehr, doch brauche es eine umfassende Lösung. Konkret kritisierte er etwa das immer noch bestehende „Asyl-Shopping“ in der EU. „50 Prozent der Asylbewerber in den Niederlanden wurden zuvor in keinem europäischen Land registriert, was etwas eigenartig ist, wenn man sich die geografische Lage der Niederlande anschaut“, sagte er.

Mayer räumte ein, dass derzeit „kein afrikanisches Land“ bereit sei, die umstrittene Idee von Anlandeplattformen zu akzeptieren. Der CSU-Politiker zeigte sich aber trotzdem „zutiefst überzeugt, dass wir diese Idee weiter verfolgen wollten“. Mittel- und langfristig brauche es ähnliche Abkommen wie jenes zwischen der EU und der Türkei. Ähnlich äußerte sich auch EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP), der die dritte „Vienna Migration Conference“ zuvor eröffnet hatte. „Es wird keine langfristige Lösung ohne die Herkunftsländer geben“, betonte er mit Blick auf das vom Ratsvorsitz geplante EU-Afrika-Forum im Dezember.

Der tunesische Migrations-Staatssekretär Adel Jarboui und der afghanische Arbeitsminister Faizullah Zaki Ibrahimi hoben in der Podiumsdiskussion zum Auftakt der zweitägigen Konferenz die Bemühungen ihrer Länder im Kampf gegen illegale Migration hervor. Tunis habe seit Jahresbeginn 300 Schlepper gefasst und 9.000 illegale Migranten an der Überfahrt gehindert, sagte Jarboui.

Ibrahimi sprach von einem dramatischen Rückgang der Flüchtlingszahlen durch das EU-Afghanistan-Rücknahmeabkommen. „Heute kann ich stolz sagen: Ich glaube, wir haben unseren Teil erfüllt.“ Die Wurzeln des Problems werden dadurch aber nicht gelöst, verwies Ibrahimi auf die hohe Arbeitslosigkeit in seinem Land und den andauernden Konflikt. „Kann man Menschen daran hindern, zu träumen. Kann irgend eine Regierung das tun? Nein“, so Ibrahimi, der das „völlige Fehlen“ legaler Migrationswege nach Europa kritisierte.

Die Konferenz wird vom in Wien ansässigen International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) organisiert. Dessen Generaldirektor, Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP), sprach sich zum Auftakt für einen Zugang zur Migration aus, der den Interessen von Ursprungs-, Transit- und Zielländern gerecht werde. Das vor 25 Jahren von Österreich und der Schweiz vor dem Hintergrund der Balkankriege gegründete Zentrum habe heute dieselben Grundprinzipien wie damals: „Wir wollen nicht nur für uns arbeiten, sondern mit und unseren Freunden und Partnern.“ Zugleich räumte er ein: „Auf Konferenzen schaffen wir es oft, eine gemeinsame Basis zu finden. Der schwierige Teil kommt danach, wenn unsere Schlussfolgerungen in der Wirklichkeit bestehen und die Unterstützung unserer Wähler finden müssen.“