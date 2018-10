Sport: Thiem und Gallhuber sind Niederösterreichs Sportler des Jahres

St. Pölten (APA) - Zum vierten Mal in Folge ist Dominic Thiem am Donnerstag zu Niederösterreichs „Sportler des Jahres“ gekürt worden. Bei den Damen setzte sich bei der Auszeichnung in der NV Arena erstmals Skistar Katharina Gallhuber durch. Für den diesjährigen French-Open-Finalisten nahmen Thiems Eltern Karin und Wolfgang den Preis entgegen, die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Gallhuber war selbst vor Ort.

Sportlandesrätin Petra Bohuslav sprach von „zwei verdienten Siegern“: „Katharina Gallhuber hat in diesem Jahr den Sprung in die Weltspitze geschafft und was Dominic Thiem bereits seit Jahren für den österreichischen Tennis leistet, ist wirklich unglaublich.“ Zur Mannschaft des Jahres wurde der FC Admira Wacker erkoren.