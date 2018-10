Micron kauft Intel-Anteil an Joint-Venture IM Flash Technologies

Bangalore/Santa Clara (Kalifornien) (APA/Reuters) - Der Chiphersteller Micron Technology Inc kauft seinem Partner Intel dessen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen IM Flash Technologies ab. Dafür lege Micron Techology rund 1,5 Milliarden Dollar (1,30 Mrd. Euro) in bar auf den Tisch, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag mit.

IM Flash Technologies ist ein Halbleiterunternehmen, das im Jänner 2006 von Intel und Micron Technology gegründet wurde. Damals brachten die beiden Konzerne jeweils rund 1,2 Milliarden Dollar in das Joint-Venture ein.

