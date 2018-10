20 Jahre nach Unglück in der Nordsee bleibt „Pallas“ ein Mahnmal

Flensburg (APA/dpa) - Jürgen Jungclaus steht auf der Aussichtsdüne von Wittdün auf der Nordseeinsel Amrun. Er zeigt aufs Meer. Friedlich liegt es an diesem Oktobertag vor ihm. Am Horizont ist bei klarer Sicht das Wrack der „Pallas“ zu sehen. Vor 20 Jahren ist der Frachter hier bei stürmischer See auf einer Sandbank gestrandet. Dabei verursachte er eine der bis dahin größten Ölverschmutzungen im Nationalpark Wattenmeer.

Vorangegangenen war eine mehrtägige Irrfahrt des 147 Meter langen italienischen Holzfrachters - Brennend, antriebs- und führerlos auf der Nordsee treibend. Der Schiffskoch starb an einem Herzinfarkt, fünf Crewmitglieder wurden verletzt.

Die „Pallas“ war auf dem Weg von Schweden nach Marokko, als die Holzladung am 25. Oktober 1998 kurz vor Mitternacht vor der dänischen Nordseeküste in Brand geriet. Der Besatzung gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Sie setzte einen Notruf ab und wurde von deutschen und dänischen Rettungshubschraubern evakuiert. Die Dänen unternahmen keine weiteren Bergungsversuche, wie im Bericht der unabhängigen Expertenkommission „Havarie Pallas“ zu lesen ist. Am 26. Oktober trieb die „Pallas“ führerlos in deutsche Gewässer.

Die hiesigen Behörden glaubten zunächst, nicht zuständig zu sein. Das Seeamt kommt später zu dem Schluss, dass die deutschen und dänischen Behörden die Gefahrenlage falsch eingeschätzt haben. Mehrere Versuche, die brennende „Pallas“ von Amrum wegzuschleppen, scheitern. Unter Deck tobt ein bis zu 1.000 Grad heißes Feuer, das Schiff stampft und schlingert durch bis zu acht Meter hohe Wellen. Dennoch versuchen immer wieder Seeleute, Schleppleinen zu befestigen. Sie reißen alle. Auch der mühsam von Hand gelöste Notanker hält nicht. Die „Pallas“ treibt weiter auf Amrum zu.

Am Morgen des 29. Oktober 1998 ist die Irrfahrt vorbei - der Frachter strandet. Bis das Feuer endgültig gelöscht ist, vergehen noch mehrere Wochen. Öl läuft aus. Am 8. November werden erste Ölverschmutzungen auf den Inseln Amrum und Föhr gemeldet. Verölte Vögel werden gefunden. Letztlich sterben rund 16.000 Vögel an den Folgen der Ölkatastrophe. „Es war schwierig mit anzusehen, wie die ölverschmierten Vögel verendet sind“, erinnert sich Jungclaus.

Die „Pallas“ wurde zu einer Art Symbol für die Forderung nach einem besseren und koordinierteren Schutz der Küste bei Schiffskatastrophen. Nach dem Unglück wurde unter anderem 2003 das Havariekommando in Cuxhaven gegründet, das bei großen Schiffsunglücken die Bergungseinsätze koordiniert.

Allein, das reiche nicht aus, betont Jungclaus. Mehrere Verbände, darunter die Schutzgemeinschaft deutsche Nordseeküste sowie nautische Vereine, wiesen unter anderem 2017 darauf hin, dass die Vielzahl der vorhandenen Behörden und Organisationen mit teilweise überlappenden Zuständigkeiten ein koordinierten Handeln schwierig und kostspielig machen. Sie fordern wie die IHKO und einige norddeutsche Politiker eine nationale Küstenwache.