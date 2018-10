Europas Leitbörsen zur Eröffnung gut behauptet erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienbörsen dürften am Freitag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Sowohl der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 als auch der deutsche Leitindex DAX deuteten vor Börsenbeginn Zugewinne von mehr als 0,2 Prozent an.

Anleger verarbeiten zunächst enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA ist Chinas Wachstum nämlich unerwartet stark zurückgegangen. Konkret: Die zweitgrößte Volkswirtschaft wächst so langsam wie seit Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise nicht mehr.

Allerdings intervenierte Chinas Führung bereits verbal. So sicherten Regulierer zu, die Finanzrisiken unter Kontrolle zu halten. Die beruhigenden Worte zur Liquiditätsversorgung und Marktstabilität stützten denn auch die Börsen Chinas zum Wochenschluss. Es gab dort im späten Handel Gewinne, während der japanische Aktienmarkt Verluste verbuchte.

