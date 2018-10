Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.261,78) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.249,00 und 3.289,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.274,00 Punkten aus.

Trotz deutlicher Verluste an den US-Börsen am Vorabend dürften die europäischen Aktienmärkte stabil eröffnen. Auch beim ATX zeichnet sich eine leicht höhere Eröffnung ab. Der Datenkalender ist zum Wochenausklang spärlich gefüllt, lediglich US-Zahlen zu den Eigenheimverkäufen im September stehen am Programm.

In Wien gab Mayr-Melnhof Packaging am Vorabend bekannt, den weltweit tätigen Zigarettenindustriezulieferer Tannpapier mit Hauptsitz in Traun (OÖ) zu übernehmen. „Der Equity-Kaufpreis wird rund 275 Mio. Euro betragen“, teilte das Unternehmen mit. Die Mayr-Melnhof-Aktie war am Donnerstag um 1,66 Prozent höher bei 111,00 Euro aus dem Handel gegangen.

Der ATX hatte am Vortag um 0,74 Prozent schwächer bei 3.261,78 Punkten geschlossen. Gedrückt wurde die Stimmung am heimischen Aktienmarkt am Nachmittag von Abschlägen an den US-Börsen. Die Anleger verarbeiteten weiterhin das gestrige Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Laut diesem erwägen die US-Währungshüter eine noch straffere Gangart bei den Leitzinserhöhungen. Dies schürte die Angst vor rascher steigenden US-Leitzinsen. Belastend hinzu kamen heute erneut die stockenden Brexit-Verhandlungen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Do&Co +5,24% 78,30 Euro Strabag +3,82% 32,65 Euro Lenzing +2,01% 83,65 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ BAWAG -3,00% 38,10 Euro AT&S -2,93% 19,20 Euro Andritz -2,61% 46,32 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA061 2018-10-19/08:45