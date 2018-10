Wichtig, mutig, sperrig: Volkstheater verhandelt Verfassungsfragen

Wien (APA) - Der Jurist Hans Kelsen gilt als Vater der österreichischen Bundesverfassung. Klingt nach sperriger Materie. Eignet sich so jemand als Protagonist eines Theaterabends? Sind Verfassungsfragen überhaupt bühnentauglich? Keine einfachen Fragen, denen sich das Volkstheater in einer „Politshow mit Musik“ stellt. „Verteidigung der Demokratie“ erweist sich dabei als würdiger Beitrag zum Republiksjubiläum.

Im Vorjahr gab es kurzzeitig Aufregung, als bekannt wurde, dass FPÖ-Abgeordneter Johannes Hübner bei einer Rede in Thüringen bemerkt haben soll, Kelsen hätte eigentlich Kohn geheißen - ein Weiterwirken antisemitischer Propagandalügen, das beweist, welche Aktualität in der Beschäftigung mit dem Leben des Rechtswissenschafters steckt, der 1881 in Prag geboren wurde, 1930 nach Deutschland ging, von den Nazis angegriffen wurde, über Prag und Genf in die USA emigrierte, wo er 1973 starb. Sein 1932 erschienener Aufsatz „Verteidigung der Demokratie“ gibt dem 105-minütigen Abend seinen Titel, und tatsächlich gibt es auch sehr viel Rechts- und Gesellschaftstheorie zu hören. Es ist ein ungewöhnlicher, puristischer Ansatz, der viel Konzentration abverlangt und manchmal eher nach Vorlesung klingt. Doch zuzuhören lohnt sich.

Verhandelt werden hier nämlich die Grundlagen unseres Gemeinwesens, Fragen nach dem Verhältnis von Eigentum und Freiheit, Freiheit und Demokratie. Schon die von Bühnenbildnerin Monika Rovan ersonnene Paket-Mauer als hintere Begrenzung der rechts und links von Musikern an Laptops und Schlagzeug gesäumten Spielfläche ist ein einfach zu entschlüsselndes Symbol: Im Laufe von 105 Minuten werden aus ihr immer wieder einzelne Pakete entnommen. Es entstehen Lücken. Die Mauer hält trotzdem. Was wird jener Baustein sein, dessen Entfernung das ganze Bauwerk zum Einsturz bringt? Ab wann ist eine Demokratie keine Demokratie mehr? „Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann eine Demokratie untergeht“, heißt es einmal.

Fünf Schauspieler bestreiten den Abend. „Mein Name ist Kelsen, Hans Kelsen“, beginnt Christoph Rothenbucher. Man hört in rascher Folge erste Eckdaten einer glanzvollen Juristen-Karriere, die mit dem von Karl Renner im Frühjahr ausgesprochenen Auftrag, an der Formulierung einer Verfassung mitzuarbeiten, und der Bestellung in den neu geschaffenen Verfassungsgerichtshof erste Höhepunkte erhält. Doch Regisseurin Christine Eder, die gemeinsam mit Musikerin Eva Jantschitsch („Gustav“) 2015 eine interessante Neufassung der „Proletenpassion“ und 2016 die „Untergangsrevue“ „Alles Walzer, alles brennt“ erarbeitet hat, versucht keine in Szenen gefasste Geschichtsaufarbeitung, wie man sie von Felix Mitterer oder Daniel Kehlmann kennt. Sondern sie benützt die Kelsen-Biografie als roten Faden für eine Collage über ganz trockene, doch wichtige Fragen wie „Soll sich die Demokratie selbst verteidigen - auch gegen ein Volk, das sie nicht mehr will?“

Ja, das ist manchmal ganz furchtbar didaktisch und nur ansatzweise dialogisch oder szenisch aufgelöst. Doch das Quintett (mit dabei sind noch Thomas Frank, Nils Hohenhövel, Katharina Klar und Birgit Stöger) wechselt temporeich Figuren wie gedankliche Ansätze. Dass man sich dabei nicht nur mit der jüngeren Geschichte Österreichs befasst, sondern auch etwa in den USA und im Chile Allendes und Pinochets landet, ist teilweise Kelsens Lebensgeschichte geschuldet, aber auch dem Umstand, dass man nicht nur die Demokratie, sondern auch den Neoliberalismus unter die Lupe nimmt. Alles hängt schließlich irgendwie zusammen, und wenn man sich kurzfristig verrennt, gibt es zwischendurch wieder eine schöne Musikeinlage von Jantschitsch und ihrer Combo (darunter Covers von Leonhard Cohens „First We Take Manhattan“ und Nino de Angelos „Jenseits von Eden“).

Am Ende landet man im Chaos, beim Kampf gegen den Terror und dem Überwachungsstaat von heute. „Kann man ein Wertesystem damit verteidigen, in dem man es abschafft?“ Dafür gab es den einzigen Zwischenapplaus des am Ende gefeierten Abends. „Demokratie ist diejenige Staatsform, die sich am wenigsten gegen ihre Gegner wehrt“, meint Hans Kelsen. Der energische Widerspruch zu dieser Aussage ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, das der Republik vom Volkstheater mit diesem Abend gemacht wird.

(S E R V I C E - „Verteidigung der Demokratie“, Politshow mit Musik. Stück und Regie: Christine Eder, Bühne Monika Rovan, Kostüme: Alice Ursini, Musikalische Leitung, Komposition, Liedtexte: Eva Jantschitsch, Video: Philipp Haupt. Mit Thomas Frank, Nils Hohenhövel, Katharina Klar, Christoph Rothenbuchner, Birgit Stöger, Eva Jantschitsch/Didi Kern/Imre Lichtenberger Bozoki/Elise Mory (Musiker/innen). Uraufführung. Volkstheater Wien. Nächste Aufführungen: 25., 30., 31.10., 3., 4.11., Karten: 01 / 52111-400, www.volkstheater.at)