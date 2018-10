EU-Asien-Gipfel: Merkel will auch Menschenrechte ansprechen

Brüssel (APA) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will beim EU-Asien-Gipfel auch die „Frage der Menschenrechte und der Werte in bilateralen Gesprächen“ ansprechen. „Das werde ich auch tun“, so Merkel Freitag vor Beginn des Gipfels mit Vertretern aus insgesamt 51 Ländern.

Die Kanzlerin unterstrich, dass „sich hier Länder Europas und Asiens versammeln, die alle einen regelbasierten Welthandel wollen und sich zum Multilateralismus bekennen“. Dies sei ein wichtiges Signal, da fast zwei Drittel der Welt versammelt seien, ebenso zwei Drittel des Handelsvolumens. „Unser Thema heißt Verbindung schaffen. Dafür stehen Freihandelsabkommen“.

Es gebe bereits solche Freihandelsabkommen mit Südkorea und vor kurzem sei auch eines mit Japan abgeschlossen worden. Nun soll es mit Singapur abgeschlossen werden. „Wir können ein Zeichen setzen, dass es in der Welt darum geht, win-win-Situationen zu schaffen. Wir machen deutlich, wenn einer profitiert, kann auch der andere profitieren. In dem Geist werden wir die Diskussionen führen“, betonte Merkel.