Wiener Börse leicht im Plus - ATX gewinnt 0,14 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag leicht im Plus eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.266,46 Zählern um 4,68 Punkte oder 0,14 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.261,78). Bisher wurden 148.839 (Vortag: 111.259) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Bei den Einzelwerten stiegen im ATX Prime die Aktien von Mayr-Melnhof (MM) um 1,09 Prozent auf 111,20 Euro. Das Unternehmen übernimmt den oberösterreichischen Zigarettenindustriezulieferer Tannpapier um rund 275 Mio. Euro.

Gut gesucht waren im Eröffnungshandel auch Flughafen Wien (plus 1,78 Prozent auf 34,35 Euro) und Kapsch TrafficCom (plus 1,49 Prozent auf 34,00 Euro). Unter den Schwergewichten stiegen voestalpine mit plus 0,87 Prozent auf 36,98 Euro am stärksten. Schwach zeigten sich hingegen die zuletzt sehr gut gelaufenen Do&Co-Aktien mit einem Minus von 1,02 Prozent auf 77,50 Euro.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA081 2018-10-19/09:22