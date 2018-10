Model Karlie Kloss hat geheiratet

New York (APA/dpa) - Das US-Model Karlie Kloss (26) hat drei Monate nach der Verlobung ihren Freund Joshua Kushner (33) geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher dem US-Magazin „People“. Kloss twitterte ein Foto des Hochzeitspaares mit dem Datum 18. Oktober 2018 und einem Herz. Dem Magazin zufolge feierten die beiden am Donnerstagabend (Ortszeit) mit einer kleinen, jüdischen Zeremonie im US-Bundesstaat New York.

„Die Hochzeit war intim und bewegend. Das Paar strahlte vor Glück“, zitierte das Magazin einen Freund des Models. Ende Juli verkündete die 26-Jährige bei Instagram, dass sie und Kushner sich verlobt hätten. „Ich liebe dich mehr als ich mit Worten ausdrücken kann. Josh, du bist mein bester Freund und mein Seelenverwandter.“

Das Model und der Geschäftsmann sind seit 2012 liiert. Kushners älterer Bruder Jared ist mit Ivanka Trump verheiratet, der Tochter von US-Präsident Donald Trump. Kloss moderiert ab dem kommenden Jahr die US-Castingshow „Project Runway“, die zuvor Heidi Klum (45) jahrelang präsentierte.