Wiener Börse (Eröffnung) - ATX tritt im Frühhandel auf der Stelle

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist am Freitag im Frühhandel auf der Stelle getreten. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.262,01 Punkten nach 3.261,78 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 0,23 Punkten bzw. 0,01 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich am Vormittag ebenfalls verhalten, aber stabil. Damit folgten Europas Aktienmärkte ihren US-Gegenstücken nicht, die am Vorabend deutlich eingebrochen waren. Der Handel an den europäischen Handelsplätzen verlief bisher weitgehend ruhig. Impulse blieben aus, wichtige Konjunkturdaten standen nicht zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu den Eigenheimverkäufen im September an.

Bei den Einzelwerten in Wien stiegen die Aktien von Mayr-Melnhof im breit gefassten ATX Prime um 1,09 Prozent auf 111,20 Euro. Das Unternehmen übernimmt den oberösterreichischen Zigarettenindustriezulieferer Tannpapier um rund 275 Mio. Euro.

Stark nachgefragt wurden am Vormittag außerdem die Aktien von Flughafen Wien (plus 1,78 Prozent auf 34,35 Euro) und Agrana (plus 1,41 Prozent auf 17,28 Euro). Im Leitindex ATX setzten sich unterdessen Schoeller-Bleckmann mit einem Kurszuwachs von 0,84 Prozent auf 84,20 Euro an die Spitze.

Branchenseitig tendierten die Bankaktien einheitlich im Minus. Raiffeisen rutschten mit einem Minus von 0,73 Prozent auf 24,56 Euro ans ATX-Ende, Erste Group verloren etwas moderatere 0,16 Prozent auf 36,62 Euro und BAWAG notierten mit 0,05 Prozent auf 38,08 Euro nur äußerst knapp im roten Bereich.

Der ATX Prime notierte bei 1.643,64 Zählern und damit um 0,02 Prozent oder 0,27 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und vier unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 267.071 (Vortag: 250.284) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,24 (6,97) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA103 2018-10-19/09:57