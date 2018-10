Italien - Kurz kritisiert erneut Roms Budgetentwurf

Brüssel (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag vor Beginn des EU-Asien-Gipfels erneut die Budgetfrage in Italien angesprochen. „Die EU ist eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, die funktioniert, weil es gemeinsame Regeln gibt, an die sich alle halten müssen“, betonte der Bundeskanzler in Brüssel.

Wen man Regeln breche und wie Italien von den Maastricht-Regeln abweiche, bedeute das, dass sich Italien nicht nur selbst gefährde, sondern auch andere. „Wir als EU sind nicht gewillt, das Risiko für die Schulden Italiens zu übernehmen.“ Die EU-Kommission hatte in einem Brief Rom eine „beispiellose“ Abweichung von den europäischen Budgetregeln vorgeworfen.