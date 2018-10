Europas Leitbörsen im Frühhandel ohne klare Richtung

Frankfurt am Main (APA) - Trotz größerer Kursverluste an den New Yorker Aktienmärkten hielten sich die uneinheitlichen Vorstöße an den europäischen Leitbörsen in Grenzen.

Konjunkturdatenseitig dürfte es am heutigen Handelstag ruhig bleiben, nachdem lediglich Immobiliendaten aus den USA am Nachmittag anstehen. Die indes veröffentlichte Wirtschaftswachstum in China erreichte zwar den niedrigsten Stand seit Anfang 2009, aber eine klare Negativtendenz war in Europa vorerst nicht zu verzeichnen.

Der Euro-Stoxx-50 stand kurz vor 10.00 Uhr mit minus 0,10 Prozent bei 3.208,32 Einheiten. Im Leitzonen-Index zeigten sich vor allem Autohersteller und Banken mit schwacher Tendenz. Dagegen waren Aktien von Energietitel gut gesucht.

An der Stockholmer Börse fiel unterdessen der OMX Stockholm 30 um 0,73 Prozent auf 1.532,85 Einheiten. Im negativen skandinavischen Index konnte eine positive Zahlenvorlage von Volvo keine Unterstützung liefern: Martin Lundstedt sprach in einer Mitteilung zwar vom „besten Quartal in der Unternehmensgeschichte“. Rückenwind erhielt Volvo auch durch positive Währungseffekte. Das Papier verlor dennoch 0,55 Prozent.

Deutlichere Verluste waren in Skanska zu sehen, die um mehr als fünf Prozent einknickten. Das schwedische Bauunternehmen hatte am Morgen seine vorläufigen Drittquartalszahlen 2018 vorgestellt.

Der französische CAC 40 zeigte sich um 0,13 Prozent tiefer bei 5.110,40 Stellen. Michelin belastete den Index mit einem Kursrutsch von 6,88 Prozent. Eine robuste Geschäftsentwicklung ließ den Umsatz des französischen Reifenherstellers im dritten Quartal steigen. Investoren dürfte dies zu wenig gewesen sein.

Der DAX in Frankfurt fiel um 0,14 Prozent auf 11.573,17 Punkte. Unter den Einzelwerten gab die Bayer-Aktie um 1,12 Prozent nach. Händler sahen eine Milliardenabschreibung des US-Chemieriesen DowDupont auf dessen Agrarsparte als einen Grund der Kursverluste. Die Aktien von DowDupont fielen im nachbörslichen US-Handel um mehr als 2 Prozent.

Der Londoner FTSE-100 tendierte indes mit plus 0,28 Prozent bei 7.046,37 Punkten. Demnach zeigten sich die meisten Titel in der Gewinnzone, jedoch sorgten frische Zahlen unter Einzelwerten auch für Verstimmung: So rutschten InterContinental Hotels nach Veröffentlichung eines Zwischenberichts um 5,15 Prozent ab. Auch die Ankündigung einer Dividendenausschüttung von insgesamt 500 Mio. US-Dollar konnte Anleger nicht positiv stimmen.

Zuletzt dürfte auch der italienische FTSE MIB im Blickfeld der Anleger bleiben. Der bankenlastige Index reduzierte sich um 0,79 Prozent auf 18.935,36 Einheiten.

Zuletzt hatte die EU-Kommission im Haushaltsentwurf der italienischen Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Eurozone gesehen und die Pläne zur Neuverschuldung als „noch nie dagewesene“ Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes bezeichnet.

Heute gerieten nun italienische Staatsanleihen wieder unter Druck. Zeitweise stieg die Rendite für Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren am Morgen bis auf 3,73 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2014.

