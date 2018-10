Kusej: „Je näher Wien rückt, desto mehr Spaß macht es mir in München“

München/Wien (APA) - Heute, Freitag, Abend hat am Münchner Residenztheater mit „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn die letzte Inszenierung von Martin Kusej als Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels Premiere, ehe er mit Beginn der kommenden Saison an die Spitze des Burgtheaters wechselt. „Je näher Wien rückt, desto mehr Spaß macht es mir hier“, sagt er davor im Interview mit der Münchner „Abendzeitung“.

Er habe in seinen sieben Münchner Jahren „nicht den leisesten Hauch einer Einflussnahme verspürt“, so Kusej. „Ich glaube, dass auch die CSU kapiert haben sollte, dass man sich, wenn man sich mit einem Theater anlegt, auf die Verliererstraße begibt. Die FPÖ in Österreich steht außerdem ein gewaltiges Stück weiter rechts als die CSU. Und ist der kleinere Koalitionspartner. Der für mich relevante Minister kommt aus einer anderen Partei. Ich habe immer offen meine Meinung gesagt, dadurch könnte es schon zu Konflikten kommen, aber ich gehe stark davon aus, dass ich für fünf Jahre bestellt bin, um ein Theater ohne äußeren Einfluss von Seiten der Politik zu leiten.“ - „Feige bin ich sicherlich nicht“, betont er.

Die wichtigste Lehre aus seiner Zeit in München sei, „dass ich jetzt in Wien noch besser darauf achte, dass möglichst viele Leute in einer flachen Hierarchie ihrer Arbeit selbstbestimmt nachgehen können. Ich muss mich nicht überall mit einmischen, das kostet auch viel zu viel Energie. Im Lauf meiner Intendanz am Residenztheater habe ich zwei Hüftoperationen, zwei Graue-Star-Operationen und eine Rückenmarks-Operation erlebt. Meine Gesundheit weiter wegen des Jobs zu riskieren - das mache ich bestimmt nicht mehr“, sagte der 57-Jährige in dem Interview. Auch nach dem offenen Brief von Mitarbeitern des Burgtheaters, in dem von einer „Atmosphäre der Angst und Verunsicherung“ unter Matthias Hartmann die Rede war, habe er „überhaupt keinen Grund, an der Loyalität des Burgtheater-Ensembles zu zweifeln, das haben wir auch schon längst geklärt. Dieser Brief und die darin angesprochene Zeit sollten und werden mich auch nicht weiter beschäftigen. Wir haben in Wien, und zwar alle gemeinsam, ganz klar gesagt, dass wir einen Neuanfang wollen. (...) Ich sehe mich sicherlich nicht als Tatortreiniger, sondern als künstlerischer Leiter, der die Zukunft des Burgtheaters zusammen mit seinen Mitarbeitern gestalten möchte.“

Zur Frage des künftigen Burgtheater-Ensembles sagte der österreichische Regisseur und Theaterleiter: „Natürlich kommen einige Schauspieler vom Residenztheater mit mir nach Wien, aber den Großteil des Burgtheater-Ensembles übernehme ich. Wenn von über 65 Schauspielern 20 der Vertrag nicht verlängert wird, dann sind das doch keine 40 Prozent. Ich war da extrem moderat, habe das ruhig entschieden und professionell kommuniziert.“