Übersicht über die Filmstarts der Woche

Wien (APA) - Ab 24. Oktober

~ EX LIBRIS - DIE PUBLIC LIBRARY VON NEW YORK USA 2017 197 min Regie: Frederick Wiseman www.filmladen.at/film/ex-libris-die-public-library-von-new-york; www.koolfilm.de ~ Dokumentationen beschränken sich meist auf das handelsübliche Format: Länger als 90 oder 100 Minuten sind sie selten. Frederick Wiseman freilich, 1930 in Boston geborener Amerikaner, hat schon manch sehr lange Dokumentation gedreht. Sein Film „At Berkeley“ etwa, in dem sich Wiseman der Elite-Uni an der US-Westküste widmet, ist mehr als vier Stunden lang. Diesmal nimmt sich Wiseman 197 Minuten Zeit, um die Kinobesucher mit einer der größten Bibliotheken der Welt vertraut zu machen: Es geht in die New York Public Library, einer Institution, die mehr als 51 Millionen Medien in ihrem Bestand weiß. Die Doku kommt bereits am Mittwoch, dem 24. Oktober in die österreichischen Kinos - dem Tag der Bibliotheken.

Ab 25. Oktober:

~ HALLOWEEN USA 2018 109 min Regie: David Gordon Green Mit: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Viriginia Gardner, Haluk Bilginer www.halloween-film.at; www.halloweenmovie.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA121 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ 40 Jahre sind vergangen, doch nun ist er zurück: Michael Myers geht wieder um in Haddonfield. Die simpel „Halloween“ betitelte Wiederbelebung des Horrorfranchise von John Carpenter knüpft dabei direkt an das Original von 1978 an und punktet mit einer spannungsgeladenen Atmosphäre, äußerst expliziter Gewalt und einer Jamie Lee Curtis, der man den Kampf gegen dieses unbändige Monster immer noch abnimmt. Regisseur und Co-Drehbuchautor David Gorden Green hat einen in allen Belangen gelungenen Horrorfilm abgeliefert, der sich auf das Wesentliche beschränkt: Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Nacht der Kürbisse wird wieder blutig...

~ HUNTER KILLER USA/GB/CHN 2018 122 min Regie: Donovan Marsh Mit: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist http://hunterkiller-film.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA122 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Im arktischen Eismeer vor der russischen Küste wird ein U-Boot der US-Navy vermisst. Der unkonventionelle Kapitän Joe Glass (Gerard Butler) macht sich mit dem Jagd-U-Boot USS-Arkansas - einem sogenannten Hunter Killer - auf die Suche; an Land soll ein US-Spezialkommando nach dem Rechten sehen. Schnell wird klar: Das U-Boot wurde von den Russen versenkt. Der Verteidigungsminister hat geputscht. Es droht der Dritte Weltkrieg. Nur die harten Männer der US-Navy können den Weltfrieden retten. Neben Butler bietet der U-Boot-Action-Thriller „Hunter Killer“ mit Toby Stephens, Gary Oldman, Michael Nyqvist, Common und Caroline Goodall etliche Hochkaräter in der Besetzung auf.

~ WUFF D 2018 114 min Regie: Detlev Buck Mit: Emily Cox, Kostja Ullmann, Johanna Wokalek, Marie Burchard, Katharina Thalbach, Ferdinand von Schirach, Detlev Buck www.filmladen.at/film/wuff DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA123 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Detlev Buck zählt seit Jahrzehnten zu den umtriebigsten deutschen Regisseuren. In seinem Portfolio weiß der 1962 Filmemacher, Schauspieler und Produzent Kinowerke wie „Männerpension“, „Knallhart“, „Hände weg von Mississippi“, sowie auch, erst unlängst veröffentlicht, „Asphaltgorillas“. Nun bringt Buck als Regisseur eine Komödie in die Kinos, in der es nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Hunden wimmelt. Im Mittelpunkt stehen vier, noch recht junge Frauen, die sich allesamt nach einem erfüllten Liebesleben sehnen, derzeit jedoch auf diesem Gebiet eher glücklos agieren. Zum Darstellerensemble gehören Namen wie Emily Cox, Katharina Thalbach, Kostja Ullmann.

~ WILDHEXE DK/N/H/CZ 2018 100 min Regie: Kaspar Munk Mit: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Signe Egholm Olsen, Henrik Mestad http://verleih.polyfilm.at/wildhexe ~ „Vor zwei Tagen war ich noch ganz normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist“. Mit diesen Worten bringt die zwölfjährige Clara einer Freundin gegenüber zum Ausdruck, wie seltsam sie all das findet, was gerade mit ihr passiert. Kurz zuvor war Clara von einer schwarzen Katze zunächst verfolgt und von dieser schließlich gekratzt worden. Es dauert nicht mehr lang, bis Clara herausfindet, dass sie plötzlich über besondere Fähigkeiten verfügt: Nicht nur, dass das Mädchen mit den langen roten Haaren mit Tieren kommunizieren kann; Clara erfährt auch, dass sie eine sogenannte Wildhexe ist. Der 100-Minüter basiert auf dem ersten Band der gleichnamigen Bestsellerreihe der Dänin Lene Kaaberboel.

Ab 26. Oktober:

~ GÄNSEHAUT 2 - GRUSELIGES HALLOWEEN USA 2018 83 min Regie: Ari Sandel Mit: Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris, Jack Black, Chris Parnell www.Gaensehaut-Film.de; www.goosebumps.movie ~ Pünktlich zu Halloween haben Horrorfilme Hochkonjunktur. Dazu passt auch „Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“, die Fortführung von „Gänsehaut“ aus dem Jahr 2015. Auch dieses Werk ist ein Leinwandabenteuer nach den über 400 Millionen Mal verkauften Bestsellern des Jugendbuchautors R. L. Stine. Dieses Mal müssen drei Schüler zum Leben erweckte Horrorfiguren aus ihrer Stadt vertreiben. Der Film soll „familiengerechten Horror“ bieten.

~ INTRIGO: DEATH OF AN AUTHOR S/D/USA 2018 106 min Regie: Daniel Alfredson Mit: Benno Fürmann, Ben Kingsley, Veronica Ferres, Tuva Novotny, Daniela Lavender www.intrigo-derfilm.at DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA124 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Ausgerechnet ein stinknormaler Husten ist es, der David auf die Spur seiner vor drei Jahren verschwundenen Frau bringt. Im Finale der Radio-Aufzeichnung eines klassischen Konzerts vernimmt David ein Geräusch, das, da ist er sich ganz sicher, nur von seiner Eva stammen kann. Auch bei der Übersetzung eines Romans aus dem Nachlass eines toten Schriftstellers stößt er auf Hinweise, die im Zusammenhang stehen könnten mit Evas Verbleib. Immer mehr sieht sich David in einen Strudel hineingezogen, in dem es fast unmöglich ist, noch zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Die mit Benno Fürmann und Ben Kingsley besetzte Adaption einer Hakan Nesser-Erzählung ist Auftakt einer Trilogie.

~ CAREER DAY MIT HINDERNISSEN USA 2017 82 min Regie: Judy Greer Mit: Allison Janney, Rob Riggle, Common, Jennifer Garner, John Cho, Katie Holmes, Bradley Whitford, Anders Holm www.kinostar.com/filmverleih/a-happening-of-monumental-proportions DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA125 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Was tun, wenn plötzlich eine Leiche auf dem Schulhof liegt? Wie reagieren, wenn der Ehemann der Geliebten sich unbedingt auf einen Kaffee treffen will? Und wie redet man in der Klasse seiner Tochter über seinen Job, wenn man gerade gefeuert wurde? Der Film „Career Day mit Hindernissen“ von Regisseurin Judy Greer stellt sich all diese Fragen. Der kurzweilige Episodenfilm, in dem viele kleine Dramen auf einen großen Showdown zulaufen, zelebriert Absurditäten des Alltags - und tut das mit Starbesetzung in kleinen Nebenrollen. Neben Allison Janney als Schulleiterin und Rapper Common als alleinerziehendem Vater spielt Jennifer Garner dessen Geliebte, Keanu Reeves deren Ehemann. In einer kleinen, komischen Nebenrolle ist auch Katie Holmes als Notfallsanitäterin zu sehen.