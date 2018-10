BIG investiert in kommenden fünf Jahren 400 Mio. Euro in Tirol

Innsbruck (APA) - Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wird in den kommenden fünf Jahren rund 400 Mio. Euro in Projekte in Tirol investieren. Dies gaben Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss am Freitag bei einem Pressegespräch in Innsbruck bekannt. Investiert werde vor allem in die Bereiche Sicherheit, Bildung und Wohnen.

„Es ist kein Nachteil, wenn man nicht in die eigene Tasche greifen muss und trotzdem etwas weiter geht“, zeigte sich Platter über die Investitionen der Bundesimmobiliengesellschaft erfreut. Mit 400 Mio. Euro liege Tirol im „Bundesländer-Ranking“ auf Platz drei, meinte Weiss. Lediglich Wien liege mit 1,1 Mrd. und die Steiermark mit 550 Mio. vor Tirol, fügte der Geschäftsführer hinzu. Wobei Projekte, die sich noch im Planungsstadium befinden, wie etwa der Neubau des Hauses der Physik und des Technologiezentrums für die Leopold-Franzens-Universität - beide mit einer Investitionssumme von jeweils rund 50 Mio. Euro - in den 400 Mio. noch nicht eingerechnet seien, so Weiss.

Zu den bedeutendsten Großprojekten der BIG in Tirol zählen das Sicherheitszentrum, der Neubau des BG/BRG Sillgasse in Innsbruck, die Sanierung und Erweiterung der pädagogischen Hochschule Tirol sowie der Neubau eines Institutsgebäudes der Universität Innsbruck am Standort der „Alten Chemie“. Doch auch im Bereich Wohnen soll investiert werden. So ist am Zeughausareal in Innsbruck gemeinsam mit der Neuen Heimat Tirol (NHT) ein Projekt mit 100 Wohneinheiten sowie eine Tiefgarage mit 72 Stellplätzen geplant.

Mit einer Investitionssumme von rund 80 Mio. Euro zähle das neue Sicherheitszentrum in Innsbruck zu den größten Projekten in Tirol. Trotz der teilweise kräftig gestiegenen Baukosten in den vergangenen Monaten, gehe man davon aus, dass sowohl der Zeit-, als auch der Kostenrahmen halten werden, versicherte Weiss. „Es ist eine Herausforderung, aber wir werden die Kosten einhalten“, meinte der BIG-Geschäftsführer.

Zum Portfolio der BIG in Tirol zählen insgesamt 112 Liegenschaften, von Universitätsgebäuden und Schulen, über Büro- und Wohnimmobilien bis hin zu sogenannten „Spezialimmobilien“ wie beispielsweise Stollen, Höhenstützpunkte oder Zollhäuser. Insgesamt betrage die vermietbare Fläche der BIG laut eigenen Angaben in Tirol rund 550.000 Quadratmeter.

