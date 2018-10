UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen lässt Gebäude in Orange leuchten

Wien (APA) - Anlässlich der UN-Women-Kampagne „Orange the World“ werden zwischen 25. November - dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen - und 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, österreichweit mehr als 60 Gebäude in der Farbe Orange beleuchtet. Zahlreiche Veranstaltungen werden die Kampagne begleiten. Das kündigte das UN Women Nationalkomitee Österreich an.

„Orange The World“ wird seit 2015 jährlich während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ umgesetzt. Öffentliche Gebäude und bekannte Monumente auf der ganzen Welt werden dabei orange beleuchtet, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Das österreichische Komitee der UN-Frauen nahm zum ersten Mal 2017 daran teil. Heuer soll die Kampagne ausgeweitet werden unter, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Unter anderem sollen der Mariendom in Linz, die Festung Hohensalzburg und das Opernhaus in Graz Orange tragen.

Gewalt an Mädchen und Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Gewalt an Frauen findet in allen gesellschaftlichen Schichten, in jeder Altersgruppe und unabhängig von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit statt. Meist sind es Partner oder Familienangehörige, die gegenüber Frauen und Kindern gewalttätig werden. Nach wie vor gebe es 37 Länder, in denen häusliche Gewalt unbestraft bleibt, kritisierte UN Women.

(S E R V I C E - www.orangetheworld.at)

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA148 2018-10-19/10:48