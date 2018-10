Mayr-Melnhof stärkt Zuliefererposition in der Tabakindustrie

Wien/Traun (APA) - „Wir sind bereit. Wir suchen. Wir klopfen an alle Türen. Wir sind mutig - aber nicht übermütig.“ Das sagte Wilhelm Hörmannseder, Vorstandschef des börsennotierten Verpackungskonzerns Mayr-Melnhof Karton (MM) im Frühjahr bei der Präsentation der starken 2017er Bilanz. Und gestern wurde ein großer Zukauf gemeldet: Der Konzern kauft Tannpapier um 275 Mio. Euro. Damit erweitert MM die globale Präsenz.

Der Zigaretten-Filterpapierspezialist Tannpapier mit Sitz in Traun in Oberösterreich - laut Hörmannseder mit deutlichem Abstand Weltmarktführer bei Zigarettenfilterpapier (Tipping Paper) - ist in Kanada, China und den Philippinen mit Produktionsstandorten präsent. Dort hat MM bisher keine Werke. „So vergrößern wir unseren globalen Fußabdruck“, sagte Hörmannseder am Freitag im Rahmen einer Konferenzschaltung mit Analysten und Journalisten.

MM ist selbst schon seit mehr als 20 Jahren im Zigarettengeschäft, verpackt die Glimmstängel beispielsweise. Rund 20 Prozent des Konzernumsatzes machte der Konzern bisher mit Geschäften rund um Zigaretten. Nach dem Zukauf werden es „unter 30 Prozent“ sein, erläuterte Hörmannseder. Weltweit sei der Zigarettenverbrauch nahezu stagnierend, so Hörmannseder.

Die über die Jahre gestiegene Marktkonzentration bei den Tabakkonzernen habe auch zu einer Konzentration bei den Lieferanten geführt, zu denen MM und Tannpapier gehören, erklärte der MM-Konzernchef. „Nach dem Ausbau unserer Position werden wir einer der großen Zulieferer bleiben“, sagte Hörmannseder über den Zukauf.

Grundsätzlich sei Tannpapier „nahe an Mayr-Melnhof“ - technologisch und geographisch. Es werde einen reibungslosen Integrationsprozess der profitablen Firma mit 1.100 Mitarbeitern weltweit geben. „Tannpapier ist gut aufgestellt und gesund. Ich erwarte keine großen Integrationskosten, Restrukturierungskosten oder ähnliche Kosten“, sagte Hörmannseder. Die Wertschöpfung und Ertragskraft von MM sollen durch den Zukauf gestärkt werden.

Die 275 Mio. Euro, die Mayr-Melnhof Packaging zahlt, entsprechen dem 6,5-fachen EBITDA (Gewinn vor Steuern, Abgaben und Abschreibungen) von Tannpapier. Der Umsatz betrug zuletzt 230 Mio. Euro im Jahr.

Tannpapier gehört der Eurasia Invest Holding AG, an der unter anderem die Familie Trierenberg beteiligt ist. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellwächter. Das Closing des Erwerbs wird für Ende 2018/Anfang 2019 erwartet. Mayr-Melnhof Packaging gehört zur österreichischen Mayr-Melnhof Gruppe.

Die MM-Aktie, die im ATX Prime notiert, stieg am Freitag bis 10:30 um 2 Prozent - ein Anteilsschein war um 112,20 Euro zu haben. ATX und ATX Prime befanden sich um 0,6 Prozent im Minus.

