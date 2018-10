Live-Stream aus Güllen: „Der Besuch der alten Dame“ in der Josefstadt

Wien (APA) - Keine Privatsphäre im Live-Stream des Lebens: In Güllen gleißt das Scheinwerferlicht, schließlich stattet die Milliardärin Claire Zachanassian ihrer Heimat einen Besuch ab. Grund genug für das Fernsehen, die Geschehnisse rund um den als Mildtätigkeit getarnten Rachefeldzug zu begleiten. Das Theater in der Josefstadt hob Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“, gestern, Donnerstag, kritisch ins Heute.

Die Allgegenwart der Medien nehmen Regisseur Stephan Müller und Bühnenbildnerin Sophie Lux gleich im ersten Bild vorweg. Hinter einer transparenten Wand schimmern die Schatten zahlreicher Kameras, die ihre Bilder im Laufe des zweistündigen Abends auf fünf Bildschirmen simultan übertragen werden. Im heruntergekommenen Güllen treffen sich die Männer an einem schlichten langen Holzblock, der als Besprechungstisch dient, um das Programm für den hohen Besuch zu planen. Allein - viel Positives kann man nach 45 Jahren nicht über die damals noch Klara Wäscher genannte Frau sagen, die das Dorf im Alter von 17 Jahren Hals über Kopf verließ. Ihre schulischen Leistungen waren schlecht, wie der Dorflehrer, den André Pohl als verhinderten Intellektuellen anlegt, in den alten Aufzeichnungen erfahren hat. Aber mitfühlend und sozial sei sie gewesen, erinnert sich Alfred Ill, der damals mit ihr „befreundet“ war. Das nimmt der Bürgermeister (bodenständig: Siegfried Walther) gerne in seine Rede auf.

Und dann kommt sie: Hochgewachsen, in schwarze Designerkleidung gewandet, die Glatze unter einem schwarzen Turban versteckt, stolziert die von ihrem aktuellen Ehemann begleitete Frau auf den Dorfplatz. Umringt von Bürgern und der Fernsehkamera macht Andrea Jonasson als kühl-distanzierte, jedem und allem überlegene Milliardärin ihren großen Auftritt. Mit einer Mischung aus Demut und wieder erwachtem Charme heftet sich Michael König als Alfred Ill an ihre Fersen, um sie dazu zu bewegen, in Erinnerungen schwelgend ein paar Millionen für das Städtchen locker zu machen, um der desaströsen wirtschaftliche Situation zu entkommen. Doch bereits beim Ehrenbankett lässt die alte Dame die Bombe platzen: Eine Milliarde will sie der Stadt spenden, wenn die Bürger Alfred Ill töten, der sie vor 45 Jahren schwängerte und dann in einem getricksten Vaterschaftsprozess ins Unglück stürzte.

Und so beginnt sich das tödliche Karussell rund um Geldgier, Rache und die Erosion von Solidarität zu drehen. Michael König findet sich als zunächst selbstbewusster Ill plötzlich im Zentrum einer unsichtbaren Arena, die jederzeit von den wilden Tieren gestürmt werden könnte. Ein solches ist in Güllen mit dem schwarzen Panther der Milliardärin tatsächlich entlaufen. So weiß Ill nie, wem die vielen Waffen gelten, die seine Mitbürger plötzlich mit sich tragen. Auch die ständigen „Kredit“-Rufe, mit denen seine Freunde wie seine Familie antworten, wenn er fragt, woher die neuen Schuhe, das neue Auto oder der Plan für ein neues Rathaus kommen, sind untrügliches Zeichen für die langsam kippende Stimmung.

Die aufdringliche Präsenz der Kameras und die Dauer-Kommentierung durch Martina Stilp und Alexandra Krismer als Reporterinnen macht die Situation doppelt spannend, da von dem Mordplan schließlich nichts nach außen dringen soll. Die Kommunikationsstrategie lautet: „Großzügige Spende“ und „Tod durch Freude“ aka „Herzversagen“. Immer wieder fahren die transparenten Trennwände herunter, doch hinter verschlossenen Türen kann hier gar nichts besprochen werden. Es ist eine Freude, den Dorfbewohnern rund um Johann Seilern als finsterem Pfarrer, Alexander Strobele als hinterlistigem Arzt oder Oliver Hiether als auftrainiertem Polizisten dabei zuzusehen, wie sie sich binnen kürzester Zeit von loyalen Freunden zu geldgierigen Rächern wandeln. Allein die Zeitverzögerung in der Übertragung auf die Bildschirme, die eine Bild-Ton-Schere erzeugt, ist bisweilen nervtötend und nimmt dem Geschehen das Tempo.

Im Zentrum glänzen allerdings Andrea Jonasson mit ihrer raumgreifenden Grazie und Michael König als verzweifelter Naiver ohne Unrechtsbewusstsein. Und so schloss der Abend mit langem, herzlichem Applaus und zahlreichen Bravo-Rufen für das Ensemble. Einen direkten Vergleich zur gänzlich anders angelegten Inszenierung des Stücks im Burgtheater bietet sich im November bei der Wiederaufnahme der Vorjahresinszenierung von Frank Hoffmann mit Maria Happel und Burghart Klaußner in den Hauptrollen.

