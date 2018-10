BBC: Islamisten-Prediger Choudary in England aus Haft entlassen

London (APA/AFP) - Der in Großbritannien zu einer fünfeinhalbjährigen Haftstrafe verurteilte islamistische Prediger Anjem Choudary ist laut Medienberichten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 51-Jährige sei nach der Verbüßung der Hälfte seiner Strafe auf freien Fuß gekommen und werde für den Rest der Zeit unter strenge Aufsicht gestellt, berichtete der Sender BBC am Freitag.

Zu den Auflagen gehört es den Angaben zufolge, dass Choudary internetfähige Geräte nur mit Erlaubnis der Behörden benutzen und Großbritannien nicht ohne Erlaubnis verlassen darf. Er darf nur Menschen treffen, mit denen die Polizei einverstanden ist, zudem ist ihm der Besuch bestimmter Moscheen untersagt.

Laut BBC dürfte Choudary in seine Wohnung in Ilford östlich von London zurückkehren. Die Zeitung „The Telegraph“ veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie der fünffache Vater am Freitagmorgen ein Hotel in London betrat. Inhaftiert war er im Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh gewesen.

Der gelernte Anwalt Choudary ist der Gründer der inzwischen verbotenen Gruppe Islam4UK oder Al-Muhajiroun, welche die Einführung der Scharia in Großbritannien fordert. Choudary hatte in Youtube-Videos für die Gruppe geworben.

Unter dem Einfluss dieser Gruppe hatten sich unter anderen die Selbstmordattentäter radikalisiert, die im Juli 2005 einen Anschlag im Londoner Verkehrssystem verübten. Auch die Mörder des Soldaten Lee Rigby, der 2013 in London getötet wurde, waren laut Polizei von der Gruppe beeinflusst worden. Choudary wurde im September 2014 festgenommen und 2016 verurteilt.