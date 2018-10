Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis tritt auf der Stelle

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Freitagvormittag weitgehend auf der Stelle getreten. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,16 Prozent höher bei 79,42 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 79,29 Dollar.

Somit blieb der Preis für Brent weiter klar unter der 80-Dollar-Marke, hielt sich aber über dem am Vortag erreichten Vierwochentief von 78,69 Dollar. „Die bis vor zwei Wochen noch vorherrschenden Sorgen vor einer Angebotsverknappung sind gewichen, obwohl die dafür bestehenden Gründe nach wie vor Bestand haben“, kommentieren die Analysten der Commerzbank die Situation am Ölmarkt. Zu diesen Gründen zählen sie fallende iranische Ölexporte, eine sinkende Ölproduktion in Venezuela und niedrigere freie Ölkapazitäten.

Allerdings habe der deutliche entspanntere Ausblick der Internationalen Energieagentur (IEA) auf das kommende Jahr wohl dazu geführt, dass viele Marktteilnehmer über die Knappheit bis zum Jahresende hinwegsehen, vermuten die Analysten. Diese Knappheit könnte auch mit einem Rückgriff auf die Lagerbestände überbrückt werden.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 78,25 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 79,50 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte unterdessen etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.226,16 Dollar (nach 1.225,79 Dollar am Donnerstag) gehandelt.