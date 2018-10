Kärntner Polizei schnappte in ganz Österreich aktive Einbrecher

Klagenfurt (APA) - Der Kärntner Polizei sind zwei Einbrecher ins Netz gegangen, die Dutzende Straftaten in ganz Österreich begangen haben sollen. Einer der beiden wurde am 10. Oktober nach einem Einbruch in Klagenfurt geschnappt, wenig später erwischten sie auch einen zweiten Verdächtigen. Laut Polizei handelt es sich in beiden Fällen um sogenannte reisende Täter. Beide wurden in Untersuchungshaft genommen.

Der eine mutmaßliche Täter, ein 52 Jahre alter Mann aus Kroatien, wurde nach seinem Einbruch in ein Klagenfurter Geschäft auf einem Parkplatz festgenommen. Die Fahndung nach ihm brachte dann auch die zweite Festnahme, ein 42-jähriger Pole wurde in der Innenstadt mit Einbruchswerkzeug erwischt. Er wollte eigentlich ebenfalls in ein Geschäft einbrechen, ließ es aufgrund der Polizeipräsenz aber sein. Gegen ihn bestand zudem eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck, die ihn wegen Eigentumsdelikten suchte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann insgesamt 40 bis 50 Einbrüche in ganz Österreich begangen haben dürfte.

Der Kroate war wiederum vor allem in Kärnten und der Steiermark zugange, er soll 20 Straftaten in Klagenfurt, Villach, Weiz Köflach und Fürstenfeld begangen haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in U-Haft genommen.