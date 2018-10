Brexit - Deutsche Industrie verschärft Warnungen

Berlin (APA/Reuters) - Die auch beim jüngsten EU-Gipfel nicht ausgeräumte Gefahr eines harten Brexit alarmiert die deutsche Industrie. „Nach unzähligen Verhandlungsrunden schauen wir mit Sorge auf den Fortgang der Brexit-Verhandlungen, schlimmer, wir schauen in diesen Wochen tatsächlich in den Abgrund“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, am Freitag in Berlin.

Eine Trennung des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union ohne Austritts- und Übergangsabkommen und ohne Klärung des künftigen Verhältnisses könnte „bittere Realität“ werden, warnte Kempf auf dem Deutsch-Französischen Wirtschaftstag. Eine gute und schnelle Einigung zwischen den Verhandlern sei dringend nötig. Wenn es zu einem ungeordneten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU kommen sollte, wäre dies aus Sicht des BDI eine Katastrophe.

Ein harter Brexit würde nach Ansicht Kempfs in Europa Zehntausende von Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten bringen. Großbritannien will Ende März 2019 der EU den Rücken verlassen. Noch immer ist unklar, ob es einen Austrittsvertrag geben wird oder das Vereinigte Königreich die Europäische Union in einem ungeordneten Prozess verlassen wird. Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen ist nach wie vor die Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland. Auch beim EU-Gipfel am Donnerstag konnte das Problem nicht aus dem Weg geräumt werden.

Dennoch äußerten sich nach Gipfel-Ende neben Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch die britische Premierministerin Theresa May und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel optimistisch, dass sich die EU mit dem Königreich noch auf einen Austrittsvertrag einigen kann. Laut BDI bereiten sich dennoch viele Firmen auf einen harten Brexit vor.