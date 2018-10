15-jähriger Mopedlenker bei Unfall in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien (APA) - Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Moped in Wien-Donaustadt auf ein stehen gebliebenes Auto aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-jährige Lenker des Pkw hatte sein Fahrzeug am rechten von zwei Fahrstreifen der Groß-Enzersdorfer Straße angehalten und nach eigenen Angaben den rechten Blinker aufgedreht. Warum der Bursch gegen den Wagen prallte, war laut Polizei unklar.

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 18.00 Uhr alarmiert worden. Der 15-Jährige wurde mit einem Leberriss in ein Krankenhaus gebracht und operiert.