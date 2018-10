Leitbörsen in Fernost schließen ohne klare Richtung

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind mit keiner einheitlichen Linie aus dem Freitagshandel gegangen. Während der Nikkei-225 in Tokio um 0,56 Prozent tiefer bei 22.532,08 Punkten schloss, tendierten die Aktienmärkte China fester.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg nach anfänglichen Kursverlusten um 0,42 Prozent auf 25.561,40 Einheiten. Der Shanghai Composite gewann satte 2,58 Prozent auf 2.550,47 Punkte. In der Volksrepublik China hatte die Hoffnung auf staatliche Unterstützung die Stimmung aufgehellt, nachdem zuvor schwache Wachstumsdaten belastetet hatten.

Denn Zahlen zum Wirtschaftswachstum zeigten, dass das Bruttoinlandsprodukt Chinas im dritten Quartal „nur“ um 6,5 Prozent gestiegen war. Experten hatte ein etwas größeres Wachstum von 6,6 Prozent vorhergesagt. Die chinesische Nationalbank folgte just mit einer Aussendung, die vor allem auf die Turbulenzen auf den Aktienmärkten einging und damit Anleger aufatmen ließ.

Der Vorsitzende der nationalen Notenbank „People‘s Bank of China“, Yi Gang, ließ in einer Erklärung auf der Internetseite der Notenbank mitteilten, dass das jüngste Auf und Ab an den Märkten durch die Anlegerstimmung verursacht worden seien. Die Zentralbank prüfe Maßnahmen, um etwaige Finanzierungsschwierigkeiten von Unternehmen zu verringern. Die geldpolitischen Instrumente würden genutzt, um die Kreditvergabe der Banken zu stützen.

Unter den Hongkonger Schwergewichten legten die Papiere des Internetkonzerns Tencent Gewinne von 0,36 Prozent vor. China Construction Bank gewannen 1,97 Prozent. HSBC reduzierten sich dagegen um etwas mehr als ein Prozent.

Mit Blick nach Indien zeigte sich der Sensex 30 in Mumbai zuletzt bei 34.290,47 Zählern und klaren minus 1,41 Prozent. Die A-Aktien des größten Automobilherstellers des Landes Tata Motors verloren zuletzt 3,8 Prozent. Den Anteilsscheinen des IT-Giganten Infosys erging es nicht besser: Sie notierten ebenfalls um mehr als drei Prozent tiefer.

Der All Ordinaries Index im australischen Sydney fiel indes um moderatere 0,12 Prozent auf 6.042,80 Einheiten. Gut gesucht waren Bankentitel. Commonwealth Bank und ANZ gewannen jeweils 1,04 und 0,62 Prozent. Westpac stiegen um 0,60 Prozent.