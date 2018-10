Überprüfungsbehörde verschickte Fragebogen zur Abschlussprüfung

Wien (APA) - Seit Inkrafttreten der EU-Gesetzgebung zur Abschlussprüfung 2016 müssen die Abschlussprüfungen von Unternehmen von öffentlichem Interesse wie börsenotierte Firmen oder Banken überwacht werden. Damit sie dabei keine bösen Überraschungen erleben und um in Erfahrung zu bringen, wie der Markt die Regeln umsetzt, hat die Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) einen Fragebogen an Aufsichtsräte versandt.

Mit der strengeren Regelung „geht eine Reihe erweiterter Verantwortlichkeiten einher“, sagte der Vorstand der Behörde, Martin Santer, in einer Aussendung. Mit dem Fragebogen will man bis zum Jahresende in Erfahrung bringen, wie die Prüfungsausschüsse damit umgehen, welchen Herausforderungen sie begegnen und wo eventuell weitere Informationen für den Prüfungsausschuss erforderlich sind. „Die Unternehmen erfahren ihrerseits, wo sie vielleicht nachbessern müssen“, sagte Santer.

Die angeschriebenen Aufsichtsräte bzw. Prüfungsausschüsse repräsentieren weitgehend die Struktur aller Unternehmen von öffentlichem Interesse. „Auch für nicht angeschriebene Prüfungsausschüsse ist der Fragebogen ein hilfreiches Werkzeug zur Selbsteinschätzung. Sie sind nicht von der Beantwortung der Fragen ausgeschlossen und können sich innerhalb der Frist jederzeit an die APAB wenden“, sagte Santer.

Der Fragebogen ist ein Gemeinschaftsprojekt aller EU-Aufsichtsbehörden. In Österreich beobachtet die APAB gemeinsam mit anderen EU-Aufsichtsbehörden die Entwicklungen auf dem Markt für die Bereitstellung von Abschlussprüfungsleistungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse. Dazu gehört auch die Analyse der Tätigkeit der Prüfungsausschüsse in Österreich und der EU.

( S E R V I C E – Den Fragebogen gibt es auch online unter:; https://www.apab.gv.at/aufsicht/Markt%c3%bcberwachung )