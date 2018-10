Gewinn-Messe - Bank Austria-Zadrazil: Privatbanking schon ab 300.000

Wien (APA) - Die größte Bank in Österreich, die zur italienischen UniCredit zählende Bank Austria, senkt die Grenzen für das Privatbanking. Statt bisher ab 500.000 Euro Privatvermögen sei eine spezielle Vermögensverwaltung beim Privatbanking bereits ab 300.000 Euro möglich, sagte CEO-Robert Zadrazil am Freitag auf der Gewinn-Messe in Wien.

Gemanagtes privates Vermögen sei bei der Bank Austria generell ab 50.000 Euro möglich, so Zadrazil. Die Bank Austria werde zusätzliche Standorte in Wien in diese Richtung ausbauen um Lösungen für die Kunden bieten zu können. Über 100 Veranlagungsexperten seien zusätzlich für die Beratung der Kunden aufgenommen worden.

In Zeiten von Niedrigzinsen sei für Anleger der Kaufkrafterhalt das Minimumziel, führte Zadrazil aus. Mit den alten, traditionellen Strategien sei dies nicht mehr umsetzbar. Eine richtige Antwort dazu gebe es aber nicht. Zwei Dinge seien beim Blick auf das eigene Portfolio aber relevant: Erstens, wie krisenfest ist es, und zweitens, kann ich mit demselben Risiko mehr Ertrag oder denselben Ertrag mit weniger Risiko erzielen. Die Bank Austria habe diesbezüglich ein Ertrags-Risiko-Analyse mit Veranlagungsexperten entwickelt, die kostenlos und unverbindlich in Anspruch genommen werden könne.

Die Aussichten für die heimische Wirtschaft seien nach wie vor „sehr, sehr gut“, so Zadrazil, die Verbraucher konsumieren, die Unternehmen expandieren. Die Bank Austria erwartet für 2019 ein gutes Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,0 Prozent nach 2,8 Prozent, die für 2018 prognostiziert werden. Die Bank Austria sei für die Finanzierung der Wirtschaft und privaten Haushalte sehr gut aufgestellt. 2017 habe die Bank Austria fast 7 Mrd. Euro private Kredite vergeben, im ersten Quartal 2018 waren es bereits über 2 Mrd. Euro.

