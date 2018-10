Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Freitag, am späten Vormittag mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Über alle Laufzeiten haben die Renditen der heimischen Bundesanleihen etwas nachgegeben.

Im Gegensatz zu den heimischen Anleihen sind italienische Staatsanleihen aber erneut unter Druck geraten. So knüpften die Risikoaufschläge an die starken Zuwächse der Vortage an. Zeitweise stieg die Rendite für Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren bis auf 3,73 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2014.

Die Sorge vor einer zu hohen Verschuldung in Italien bleibt das bestimmende Thema am europäischen Markt für Staatsanleihen. Zuletzt hatte die EU-Kommission im Haushaltsentwurf der italienischen Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Eurozone gesehen und die Pläne zur Neuverschuldung als „noch nie dagewesene“ Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes bezeichnet.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 159,95 um 13 Ticks über dem letzten Settlement von 159,82. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,08, das Tagestief bei 159,62. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 46 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 339.706 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,42 (zuletzt: 1,44) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,63 (0,65) Prozent, die fünfjährige mit -0,05 (-0,04) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 39 (zuletzt: 34) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 29 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (17) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,80 102,25 1,42 39 101,88 Bund 28/01 10 0,75 101,06 101,14 0,63 29 101 Bund 23/03 5 0,00 100,26 100,46 -0,05 22 100,33 Bund 20/01 2 3,90 107,76 107,86 -0,57 15 107,8 ~