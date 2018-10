Verfassungsgericht in Kamerun weist Beschwerden gegen Wahl zurück

Jaunde (APA/AFP) - Das Verfassungsgericht von Kamerun hat sämtliche Beschwerden gegen die Präsidentschaftswahl vom 7. Oktober zurückgewiesen. Als letzte von 18 Beschwerden wies das Gericht in der Nacht zum Freitag den Einspruch des Oppositionskandidaten Joshua Osih ab, wie Gerichtspräsident Clément Atangana mitteilte.

Präsident Paul Biya strebt eine siebente Amtszeit an - das Ergebnis der Wahl wird in den kommenden Tagen erwartet.

Osih, der Kandidat der Partei SDF, hatte beantragt, den Urnengang für ungültig zu erklären. Zur Begründung führte er an, dass die Wahl in den englischsprachigen Regionen Nordwesten und Südwesten „nicht stattgefunden“ habe. Die Regionen sind Hochburgen der SDF.

In den Regionen hatte es in den vergangenen Monaten verstärkt blutige Zusammenstöße zwischen Unabhängigkeitskämpfern der anglophonen Minderheit Kameruns und der Armee des überwiegend frankophonen Landes gegeben. Die Unabhängigkeitskämpfer hatten mit Angriffen auf Wähler gedroht. Aus Angst blieben die meisten Bürger der Wahl fern: In der Region Nordwesten lag die Wahlbeteiligung bei fünf Prozent, in Südwesten bei 15 Prozent.

Richter Atangana wies das Argument zurück, wonach die rund eine Million Wahlberechtigten in den Regionen ihres Wahlrechts beraubt wurden, weil sie entweder auf der Flucht waren oder weil die Sicherheitslage ihnen die Teilnahme an der Wahl unmöglich machte.

Das Verfassungsgericht hatte sich ab Dienstag mit 18 Beschwerden gegen die Wahl beschäftigt, darunter mit zwei Beschwerden des Oppositionskandidaten Maurice Kamto. Dieser hatte sich nach der Wahl zum Sieger erklärt. Bis Montag muss das Wahlergebnis verkündet werden. Der seit fast 36 Jahren regierende Präsident Paul Biya war für eine siebente Amtszeit angetreten.