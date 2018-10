Politologe D‘Alimonte: Roms Haushaltsplan ist nicht linkspopulistisch

Rom (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt, Österreich werde nicht für „linkspopulistische Wahlversprechen bezahlen“. Der Fünf Sterne-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista bezeichnet Roms Haushaltsentwurf als so linksorientiert, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Doch sind Italiens Wirtschaftspläne wirklich „linkspopulistisch“? Der angesehene italienische Politologe Roberto D‘Alimonte bestreitet das.

„Mit seiner Behauptung, Italiens Haushaltspläne seien linkspopulistisch, bezieht sich Kurz offenkundig auf die geplante Einführung einer Mindestsicherung, einem Hauptanliegen der Fünf Sterne-Bewegung, das die verbündete Lega akzeptiert hat. Der Haushaltentwurf enthält aber auch viele Aspekte die als rechts bezeichnet werden können. Schließlich besteht die Regierungskoalition aus der rechten Lega, die sozialen Themen gegenüber offen steht, und aus der Fünf Sterne-Bewegung, die für Rechtsthemen wie die Migrationsproblematik nicht unsensibel ist. Das ist das unausgewogene Gleichgewicht, das Italien zurzeit erlebt“, sagte D‘Alimonte, Politologe an der römischen Universität LUISS im Gespräch mit der APA.

Die Begriffe Rechts und Links seien in der italienischen Politik zwar noch aktuell, sie seien jedoch nicht mehr die einzige Trennlinie zwischen den Parteien. „Neben Rechts und Links gibt es heute die Trennlinie zwischen Populisten und Mainstream-Parteien, zwischen Anti-Establishment- und proeuropäischen Kräften, zwischen Nationalisten und Traditionsparteien. Diese Situation betrifft jedenfalls nicht nur Italien“, meint D ?‘Alimonte.

Der Politologe beobachtet mit Sorge den „präzedenzlosen Zusammenstoß“ zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission über Roms Haushaltspläne. Dabei handle es sich um einen „Konflikt zwischen ungleichen Kräften“. „Auf der einen Seite steht das schwerverschuldete Italien mit einer Regierung, die intern gespalten ist, auf der anderen die EU-Kommission und die Finanzmärkte. Kommt es zu keiner Einigung, könnte der Ausgang dieses Zusammenstoßes Italiens Austritt aus dem Euro-Raum sein“, warnte D‘Alimonte.

Die italienischen Wähler, die bisher stark hinter der Regierung standen, beginnen, die Auswirkungen des Konflikts mit Brüssel zu spüren. Die Zinsen auf neu aufgenommene Staatsschulden schnellen in die Höhe, während die Mailänder Börse seit Wochen auf Talfahrt ist. „Heute sind die Italiener gegenüber Europa sehr kritisch. Wenn der Streit zwischen Rom und Brüssel weiterhin negative Auswirkungen haben wird, wie teurere Kredite für Unternehmen und Bürger, die sich eine Wohnung kaufen wollen, sowie Aktien auf Talfahrt, dann kann sich die Meinung der Bürger schnell ändern. Die Regierung könnte stark an Zustimmung verlieren“, meinte D‘Alimonte.

Vom Ausgang des Budgetstreits zwischen der EU-Kommission und Rom könnte das Ergebnis der EU-Parlamentswahlen im Mai abhängen. Eine europäische Populistenfront, wie sie Lega-Chef Matteo Salvini plant, betrachtet D‘Alimonte als schwer umsetzbares Vorhaben. „Die Eigenschaft der populistischen Parteien ist, dass sie in erster Linie an ihr eigenes Land denken. Was haben die schwedischen Populisten mit Salvini gemeinsam? Natürlich wollen sie zuerst Schwedens Interessen und nicht jene Italiens in Europa verteidigen“, so D‘Alimonte.

(Das Gespräch führte Micaela Taroni/APA)