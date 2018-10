Handball: Weltmeisterschaften ab 2021 auf 32 Teams aufgestockt

Doha (APA/dpa) - Die Handball-Weltmeisterschaften werden ab dem Männer-Turnier im Jänner 2021 in Ägypten mit 32 statt 24 Mannschaften ausgetragen. Das beschloss der Weltverband IHF am Freitag am Rande der inoffiziellen Club-Weltmeisterschaft in Katar.

Mit der Aufstockung, die für die Erwachsenen-, Junioren- und Jugend-Titelkämpfe beiderlei Geschlechts gilt, soll „mehr Nationen die Gelegenheit gegeben werden, Erfahrungen auf der größten internationalen Bühne zu sammeln“, heißt es in einer IHF-Mitteilung.

Vor der IHF hatte bereits der Europa-Verband EHF eine Aufstockung der Männer-Europameisterschaft beschlossen. Beim Turnier 2020, das gemeinsam von Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird, gehen erstmals 24 und nicht mehr nur 16 Teams an den Start. Eine Ausweitung der Frauen- und Nachwuchsturniere auf europäischer Ebene ist derzeit nicht geplant.