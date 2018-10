Europas Leitbörsen im Verlauf überwiegend im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben im Verlauf überwiegend in die Verlustzone gedreht. Vor allen die schwache Bankenbranche und der Autosektor trübte die Stimmung an den Märkten ein.

Auch die politischen Differenzen zwischen Rom und Brüssel standen im Fokus: Investoren halten es nun mehr und mehr für möglich, dass die EZB aufgrund des italienischen Haushaltskonflikts ihren geplanten Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik etwas langsamer gestalten könnte.

Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,28 Prozent auf 3.202,50 Punkte. Der Mailänder FTSE MIB rutschte um deutlichere 1,13 Prozent auf 18.875,91 Einheiten ab. Zuletzt hatte die EU-Kommission im Haushaltsentwurf der italienischen Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Eurozone gesehen und die Pläne zur Neuverschuldung als „noch nie da gewesene“ Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes bezeichnet.

Der französische CAC-40 zeigte sich unterdessen um 0,75 Prozent tiefer bei 5.076,50 Stellen. Michelin belasteten den Pariser Index mit einem Kursknicks von 7,22 Prozent. Eine robuste Geschäftsentwicklung ließ den Umsatz des französischen Reifenherstellers im dritten Quartal steigen. Investoren dürfte dies zu wenig gewesen sein.

Bei den Pariser Einzelwerten in der zweiten Reihe waren ebenfalls deutliche Verluste zu sehen. Die Wertpapiere der Sopra Steria Group brachen um mehr als 20 Prozent ein, nachdem der IT-Konzern seine Gewinnprognose nach unten geschraubt hatte.

In Frankfurt tendierte der DAX bei 11.546,15 Punkten und moderateren minus 0,37 Prozent. Innerhalb des Index gab Bayer-Aktie um 0,60 Prozent nach. Händler sahen eine Milliardenabschreibung des US-Chemieriesen DowDupont auf dessen Agrarsparte als einen Grund der Kursverluste. Ebenfalls im Fokus waren im deutschen Leitindex nach den schwachen Zahlen von Michelin die Anteilsscheine des Rivalen Continental gerückt: minus 4,90 Prozent.

Der FTSE-100 der Börse London gewann dagegen 0,17 Prozent und steht nun bei 7.038,68 Stellen. Das im „Footsie“ vertretene Unternehmen InterContinental Hotels hatte kürzlich einen Zwischenbericht vorgelegt: Das Papier gab zuletzt um 5,15 Prozent nach. Auch die Ankündigung einer Dividendenausschüttung von insgesamt 500 Mio. US-Dollar konnte Anleger nicht positiv stimmen.

An der Stockholmer Börse knickte der OMX Stockholm 30 um sehr deutliche 1,83 Prozent auf 1.515,58 Einheiten ein. Im negativen skandinavischen Index konnte eine positive Zahlenvorlage von Volvo keine Unterstützung liefern: Martin Lundstedt sprach in einer Mitteilung zwar vom „besten Quartal in der Unternehmensgeschichte“. Das Papier verlor dennoch 4,38 Prozent.

Noch deutlichere Verluste waren in Skanska zu sehen, die um knappe neun Prozent abrutschten. Das schwedische Bauunternehmen hatte heute in der Früh vorläufige Drittquartalszahlen 2018 vorgestellt.

