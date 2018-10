Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 22. zum 28. Oktober

Wien (APA) - Dank Nationalfeiertag kurz, aber intensiv ist die nächste innenpolitische Woche. Die Beamten beginnen ihre Gehaltsverhandlungen, Ministerrat und Nationalrat treten zusammen und am 26. Oktober öffnen Präsidentschaftskanzlei, Kanzleramt, einige Ministerien, das Parlament und auch der Verfassungsgerichtshof ihre Türen für einen Einblick in die Schauplätze von Politik und Justiz.

Die Woche beginnt mit der ersten Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen. Erstmals ist Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) der Verhandlungspartner von GÖD-Chef Norbert Schnedl. Dieser verlangt eine „nachhaltige Erhöhung“ für die rund 200.000 Öffentlich Bediensteten und weitere knapp 260.000 Mitarbeiter in Ländern und Gemeinden. Die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist zu einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen.

Am Grazer Straflandesgericht wird Montag und Donnerstag der Prozess gegen 14 Mitglieder des „Staatenbund Österreich“ fortgesetzt. Ihnen wird u.a. versuchte Bestimmung zum Hochverrat und Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen.

Auch die Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord tritt wieder zusammen. Sie hat für Dienstag zwei prominente Zeugen geladen: Den ehemaligen Generaldirektor des Krankenanstaltenverbunds (KAV) Udo Janßen und seinen damaligen Stellvertreter Thomas Balazs.

Intensiv wird der Mittwoch: Im Ministerrat könnte bereits die Regierungsvorlage für die Reform der Sozialversicherung beschlossen werden, die in der Begutachtung auf heftige Kritik u.a. des Rechnungshof gestoßen ist. Der Nationalrat tritt - nach zwei Sondersitzungen diese Woche - zur regulären Sitzung zusammen. Zum Beschluss steht die „Indexierung“ der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder - die nicht nur von der Opposition, sondern auch von der EU-Kommission skeptisch beäugt wird.

Lautstarke Diskussionen sind auch am Donnerstag im Nationalrat zu erwarten - wenn die Neuregelung zur Umweltverträglichkeitsprüfung beschlossen wird. Dass sie strengere Regeln für die Teilnahme von NGOs an UVP-Verfahren bringt, hat nicht nur heftige Kritik der Opposition hervorgerufen, sondern die NEOS veranlasst ihre Zustimmung zur Verankerung des Staatsziels „Wirtschaft“ in der Verfassung zurückzuziehen.

Programm von 9.00 Uhr früh bis in die Nacht gibt es am Nationalfeiertag: In der Früh legen Bundespräsident und die Regierung Kränze bei der Krypta am Heldenplatz nieder, danach gelobt Van der Bellen Rekruten an, während sich am Heldenplatz das Bundesheer in einer Leistungsschau präsentiert. Am „Tag der offenen Tür“ wird nicht nur Van der Bellen samt Ehefrau, sondern erstmals Sebastian Kurz (ÖVP) als Kanzler und einige andere Regierungsmitglieder an ihren Wirkungsstätten viele Hände schütteln und mit Besuchern für Selfies posieren. Am Abend lädt Van der Bellen heuer 1.000 Ehrenamtliche zum Fest, um ihnen für ihr Engagement zu danken. Um 19.47 Uhr ist im Fernsehen die traditionelle Ansprache des Bundespräsidenten zu sehen.

Am Wochenende macht auch die Politik dann mal Pause, für Samstag und Sonntag stehen keine großen öffentlichen Termine im Kalender.

~ MONTAG, 22.10.: Wien * 10.00 Gespräch Van der Bellen mit der neuen SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

(Präsidentschaftskanzlei) * 13:00 Erste Runde Beamtengehaltsverhandlungen (Bundesministerium

für öffentlichen Dienst und Sport) * 13:00 PK Verteidigungsminister Kunasek „Bundesheer-Leistungsschau

am Nationalfeiertag“ (Pressezentrum beim Burgtheater) Graz * 09:00 Prozess gegen 14 Staatsverweigerer (Straflandesgericht)

DIENSTAG, 23.10.: Wien * 09:00 U-Kommission KH Nord - Zeuge u.a. ehem. KAV-Gen.Dir. Janßen

(Wiener Rathaus)

MITTWOCH, 24.10.: Wien * 08:00 Ministerrat (Bundeskanzleramt) * 09:00 Nationalrat (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg)

DONNERSTAG, 25.10.: Wien * 09:00 Nationalrat (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg) Graz * 09:00 Prozess gegen 14 Staatsverweigerer (Straflandesgericht)

FREITAG, 26.10.: Nationalfeiertag Wien * 09:00 Leistungsschau Bundesheer (Heldenplatz) * 09:00 Tag der offenen Tür Finanzministerium (Himmelpfortgasse) * 09:00 Tag der offenen Tür Innenministerium (Minoritenplatz) * 09:00 Kranzniederlegung Bundespräsident Van der Bellen * 09:30 Kranzniederlegung der Bundesregierung

(Heldenplatz bei der Krypta) * 10:00 Tag der offenen Tür Parlament * 10:00 Tag der offenen Tür Wissenschaftsministerium (Minoritenplatz) * 10:00 Tag der offenen Tür Justizpalast (Schmerlingplatz) * 10:30 Angelobung von Bundesheersoldaten (Heldenplatz) * 12:00 Tag der offenen Tür Bundespräsident Van der Bellen * 12:00 Tag der offenen Tür Bundeskanzleramt (Ballhausplatz) * 13:00 Tag der offenen Tür Verfassungsgerichtshof (Freyung 8) * 19:00 Fest für Ehrenamtliche beim Bundespräsidenten

„100 Jahre Republik - Österreich sagt Danke!“ (Hofburg) * 19:47 Rede des Bundespräsidenten (ORF)

SSTAG, 27.10.: SONNTAG, 28.10.: Vorerst keine Termineinträge ~