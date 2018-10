Turnen: ÖFT-Frauen bei Team-EM Achte

Odivelas (APA) - Österreichs Turnerinnen haben am Donnerstagabend bei der Team-EM in Odivelas (POR) den achten Rang erreicht. Der ÖFT-Equipe gelang ein nahezu optimaler Dreikampf mit Minitrampolinspringen, Tumbling („Tempobodenturnen“) und einem Akrobatik-Showtanz. Der angestrebte Finalplatz in den Top 6 war außer Reichweite.

„Das waren mindestens 110 Prozent von dem, was zu erwarten war“, freute sich Florian Wadl, ÖFT-Bundesfachwart für Team-Turnen. Im Top-6-Finale am Samstag stehen Schweden, Island, Dänemark, Norwegen, Finnland und Tschechien. Die erwartete skandinavische Dominanz bestätigte sich in nahezu identischer Weise - ohne österreichische Beteiligung - auch im männlichen und im Mixed-Bewerb.