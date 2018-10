Scharfe Kritik an Wertekodex-Forderung der FPÖ Niederösterreich

St. Pölten (APA) - Die Forderung der FPÖ Niederösterreich nach einem verbindlichen Wertekodex an Schulen ist am Freitag scharf kritisiert worden. Kathrin Schindele, Bildungssprecherin der SP NÖ, warf den Freiheitlichen „billigen Populismus“ vor. Sie ortete zudem, dass die Niveau-Spirale immer weiter nach unten geschraubt werde. Auch die Aktion Kritischer SchülerInnen (AKS) zeigte sich unzufrieden mit den FPÖ-Plänen.

Für Schindele bedeutet der am Donnerstag präsentierte Wertekatalog „keine Qualitätssteigerung“. Er werde lediglich dazu genutzt, „um zu hetzen und von anderen Themen der Politik abzulenken“, so die Landtagsabgeordnete in einer Aussendung. Die FPÖ Niederösterreich setze ihren destruktiven Weg in der Bildung konsequent fort. „Anstatt sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie wir die Bildungspolitik in unserem Land vorantreiben können, wird dieses Themengebiet genutzt, um von anderen Baustellen, wie etwa der nun auch vom Rechnungshof massiv kritisierten Sozialversicherungsreform oder der Einführung der 60-Stunden-Arbeitswoche abzulenken“, so Schindele.

AKS-Bundesvorsitzende Sara Velic sieht im Wertekodex laut Aussendung einerseits die Annahme impliziert, „dass Gewalt an Schulen nur von sogenannten nicht-österreichischen Kindern ausgeht und zweitens, dass eine Bestrafung im Gegensatz zu allen anderen Maßnahmen am pädagogisch wertvollsten ist“. Laut FPÖ-Forderung soll bei Nichteinhaltung des Kodex die Familienbeihilfe erst gestaffelt reduziert und in letzter Konsequenz gestrichen werden. Dadurch würden Familien, die über wenig Geld verfügen, unter Druck gesetzt, so Velic.

Der von der FPÖ geforderte verbindliche Wertekodex an Schulen basiert auf den Säulen „Respekt und Gleichberechtigung nach österreichischem Standard“, „Tradition und Werte“ sowie „Sicherheit und Hausverstand“. Bei Verstößen sieht er als Sanktion neben der Senkung der Familienbeihilfe auch Sozialstunden für Schüler ab dem 14. Lebensjahr vor.

