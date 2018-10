Gewinn-Messe -UNIQA: Haben Milliarde für Zukäufe, nichts Passendes da

Wien (APA) - Der UNIQA-Versicherungskonzern könnte sich Zukäufe im Volumen von einer Milliarde Euro vorstellen, doch sei derzeit wenig am Markt bzw. zu überhöhten Preisen, was die 18 Märkte betreffe, auf denen die UNIQA tätig ist. Das sagte Generaldirektor Andreas Brandstetter am Freitag auf der Gewinn-Messe in Wien. Schon früher hatte er von 1 Mrd. Überschusskapital gesprochen, das dafür bereit stünde.

Man habe mehrere Akquisitionsmöglichkeiten in Osteuropa geprüft, man sei aber nicht bereit, die Preise, die der Verkäufer wollte oder die andere Mitbewerber zu zahlen bereit seien, zu bezahlen, hatte der UNIQA-Chef Ende August zur APA gesagt.

Die Dividende werde die börsennotierte UNIQA als „extrem stark kapitalisierter“ Versicherungskonzern auch für 2018 wieder anheben, über die 51 Cent je Aktie für 2017 hinaus, stellte der CEO in Aussicht. „Wir gehen davon aus, dass das EGT heuer über den 242 Mio. Euro von 2017 liegen wird und wir eine höhere Dividende zahlen.“

Relevante Unwetterschäden habe die UNIQA heuer bisher nicht in der Bilanz, wie dies 2017 der Fall gewesen sei. 2018 werde diesbezüglich für die gesamte Versicherungswirtschaft in Europa „ein gutes Jahr“.

Vom Brexit sei die UNIQA nicht negativ betroffen, trotz des in London angesiedelten Kunstversicherers. Allenfalls tangiert werden könnte man durch Effekte am Kapitalmarkt, doch seien diese wohl schon eingepreist.

Zum „schwierigen Zinsumfeld“ glaubt der UNIQA-Chef nicht, dass sich das vor dem dritten oder vierten Quartal 2019 ändert.

Für 21. November hat die UNIQA ihre Neunmonatszahlen angekündigt.

