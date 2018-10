Nach Fehlstart lässt Russland Raketenmontage mit Video dokumentieren

Moskau (APA/dpa) - Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will künftig jeden Schritt beim Bau von Raketen von Videokameras dokumentieren lassen. Das sei eine Konsequenz aus dem Fehlstart einer Trägerrakete Sojus-FG am 11. Oktober, teilte Roskosmos am Freitag in Moskau mit. Behördenleiter Dmitri Rogosin habe dies angeordnet.

Es sei auch eine der Empfehlungen in dem kommenden Untersuchungsbericht zu dem Unfall. Die Raumfahrer Alexej Owtschinin (Russland) und Nick Hague (USA) hatten ihn dank des eingebauten Rettungssystems unverletzt überlebt. Sie sollten die Besatzung der Internationalen Raumstation ergänzen. Ihr Ausfall bringt die ISS-Einsatzpläne durcheinander..

Der Raketenunfall passierte etwa zwei Minuten nach dem Start vom Weltraumgelände Baikonur in Kasachstan bei der Abtrennung der ersten von der zweiten Stufe. Die Trägerrakete könnte bei der Endmontage in Baikonur beschädigt worden sein, berichtete die Zeitung „Kommersant“ am Donnerstag unter Berufung auf Branchenquellen.

Russland will trotz des Unfalls die Starts möglichst schnell wieder aufnehmen. Im Oktober und November sollen in Plessezk (Nordrussland), Baikonur und Kourou (Französisch-Guyana) drei unbemannte Sojus abheben. Dies solle zeigen, dass Raketen dieser Baureihe keine grundsätzlichen Probleme haben, berichteten russische Medien.

Den nächsten bemannten Start zur ISS will Roskosmos von Mitte auf Anfang Dezember vorziehen. Für Mitte Dezember ist ein Außeneinsatz der Russen Sergej Prokopjew und Oleg Kononenko geplant. Sie sollen noch einmal das rätselhafte Leck an einer angekoppelten Sojus-Kapsel begutachten. Danach sollten noch im Dezember zwei verschobene Außeneinsätze mit Gerst stattfinden.